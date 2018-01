Tudose anunta ca statul vrea sa cumpere Santierul Naval Mangalia

Ziare.

"Am incercat si se pare ca vom reusi sa rascumparam 51% din actiunile pe care le detine Daewoo la santierul naval.Si am zis sa ne exercitam dreptul de preemtiune la vanzare. Si am constatat cu specialisti de la Justitie si Finante ca statul roman nu stie sa faca lucrul acesta. O saptamana ne-am chinuit sa vedem cum poate statul roman sa cumpere actiuni sa avem santier maritim.Va spun ca il luam. Vom avea un santier al statului", a declarat premierul Mihai Tudose, miercuri seara, la Antena 3.Seful Executivului sustine ca tara trebuie sa aiba capacitatea de a produce si a asigura mentenanta unor nave."Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a mai spus Tudose.In luna noiembrie, Damen Shipyards Group anunta ca a incheiat un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale majoritare in Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Damen.Potrivit presei internationale, suma platita de Damen pentru pachetul majoritar al DSME fusese de circa 26 de milioane de dolari.Santierul naval Daewoo din Mangalia a fost infiintat in 1997 ca un joint-venture intre Daewoo si Santierul Naval 2 Mai Mangalia.