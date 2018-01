Tudose: Casa Regala vrea sa nu plateasca un an chirie. Nu merge. Ma scuzati, dar e republica pe aici!

Ziare.

"Am primit o solicitare de chirie de la cancelaria..., o chestie un pic ciudata, ca sunt dispusi sa plateasca orice chirie, dar cu o perioada de gratie de un an. Pe romaneste, un an sa nu plateasca. Daca in timpul asta se va da o lege ca au dreptul sa foloseasca gratuit, evident ca dispare contractul acela de inchiriere si intra pe lege. Daca nu se va da, ei oricand pot sa denunte contractul. Adica mai stam noi un an bagati pe aici si mai vedem noi ce facem... Nu merge".El a tinut sa precizeze ca la punctul de vedere al Executivului pentru propunerea legislativa privind statutul juridic al Casei Regale, care a fost negativ, Ministerul Justitiei a dat punct de vedere negativ pe criterii de neconstitutionalitate."Adica, eu mai spun o data, pot sa spun Regele Mihai fiindca a fost rege al Romaniei. A fost rege si avea un regat. Era Romania regat. Astazi, Romania e republica. El a fost un rege, Regele Mihai, dar regina... nu stiu cine... Ma scuzati, dar e republica pe aici!... Putem sa ne proclamam orice, facem o fundatie si ne proclamam orice. Nu mai exista ceremonialul de incoronare... Pai incoronare la ce? Ca nu ai jucaria", a mai spus Mihai Tudose.El a mai spus ca familiei regale i-au fost retrocedate toate bunurile revendicate."Au venit cu lista, asta a fost negocierea atunci... Le-ati revendicat pe astea atunci, pe astea le-ati primit. Si le-au primit. Au luat Pelesul, Savarsinul, cu niste padurice, cu niste padure, cu niste domenii... Pai, mai revedincam in continuare?...", a mai aratat premierul.Totodata, el a precizat ca proiectul de lege privind statutul juridic al Casei Regale nu se mai bucura de sustinerea de la inceput in Parlament.