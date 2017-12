Tudose cere chirie Casei Regale pentru Palatul Elisabeta: Daca tot le trebuie, eu inteleg ca au de unde sa plateasca

Ziare.

com

"De ce sa ramana in posesia Casei Regale? Pot sa il inchirieze daca isi doresc. Eu am vorbit la Regia Autonoma a Protocolului de Stat, prin intermediul caruia statul detine imobilul, sa le faca o oferta de chirie, daca doresc.. De ce sa nu dam palatul Camerei de Comert si Industrii sau la alti copii ai unor fosti sefi de stat?", a spus premierul Tudose la Romania TV.El a mai spus ca Regele Mihai a primit in folosinta Palatul Elisabeta in calitate de fost sef de stat."Si inca niste zeci de milioane pentru partea de functionare a palatului si pentru servicii de suport. Exageram", a adaugat premierul.Mihai Tudose a tinut sa precizeze ca avizul guvernului pentru proiectul de lege privind Statutul Casei Regale va fi unul negativ."Noi nu suntem monarhie. Romania, constitutional, este republica. Noi am recunoscut anumite merite fostului sef de stat, Regele Mihai., ca nu am nici temei legal. Casa Regala este o fundatie. Domniile lor doresc ca aceasta fundatie sa capete statutul de fundatie de interes national. Cu asta sunt de acord. Si Camera de Comert si Industrie este tot un ONG de interes national", a conchis premierul Tudose.