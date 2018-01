Tudose, despre Carmen Dan: Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta eu nu mai pot sa lucrez! Daca e lasata, isi va da demisia

Cand a mintit Carmen Dan

Daca eram ministru, ii dadeam pe toti afara!

Consilierul ministrului a fost coleg de tura 7 ani cu faptuitorul

"Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta, eu nu mai pot sa lucrez", a spus prim-ministrul, miercuri seara, la Antena3.Chestionat daca ii cere demisia lui Carmen Dan, premierul a spus ca aceasta si-a exprimat disponibiliatea de a renunta la functie inca de luni si, daca isi da demisia, el o va accepta:"Daca e lasata, isi va da demisia", a subliniat Tudose, care apoi a refuzat sa precizeze de catre cine sa fie lasata, insa este evident ca face referire la Liviu Dragnea, care este sustinatorul principal si cel care a promovat-o in Guvern pe Carmen Dan.Premierul a relatat in emisiune cand a fost mintit de ministrul de Interne.Afland "pe surse" ca chestorul Catalin Ionita, propus de Carmen Dan sa devina noul sef al Politiei Romane, nu si-ar dori functia, premierul a intrebat-o daca e adevarat si a fost mintit:"Va divulg un lucru si supararea mea pe doamna ministru: Am intrebat-o daca e adevarat, mi-a spus ca omul isi doreste functia. L-am sunat la pranz pe domnul chestor sa-l intreb eu.Am insistat:Domnul Bogdan Chirieac a auzit aceasta discutie".Despre aceasta discutie telefonica, aparusera deja informatii in presa, detalii aici: Catalin Ionita i-ar fi spus lui Tudose ca refuza sa devina sef al Politiei Romane, asa cum vrea Carmen Dan Amintim ca premierul a refuzat azi sa il demita pe seful IGPR, Bogdan Despescu , asa cum ii ceruse ministrul de Interne, Carmen Dan, ca urmare a scandalului politistului-pedofil protejat de colegi.Apoi, dupa sedinta de guvern, Tudose a avut o discutie la Palatul Victoria cu ministrul de Interne, despre care s-a aflat ca a fost tensionata.Apoi, Carmen Dan a plecat la Parlament, insa acolo nu l-a gasit pe Liviu Dragnea, plecat in teritoriu. Desi este suparat pe Carmen Dan, premierul ii intelege nemultumirea si spune ca, daca era ministru de Interne, "ii dadeam pe toti afara duminica seara"."Sub imperiul momentului, cand afli de un caz de astfel de gravitate, te revolti. Cand afli ca faptuitorul e politist, revolta devine furie. Sub imperiul furiei, oricare lua decizia", a adaugat Tudose.Insa "masuri din astea cu taiat cu barda au mai fost", in cazul Perla sau al studentei japoneze ucise, si nimic nu s-a schimbat."Daca ai trecut de momentul ala, incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial, a venit azi domnul Despescu, iar lucrurile sunt complicate.I-am cerut lui Despescu sa vina cu doua tipuri de rezultate: responsabilii, care sa fie deferiti Justitiei, de la colegii de tura, care doua zile au stat cu poza in buzunar sau in masina si nu au fost in stare sa isi recunoasca colegul si pana la sefii ierarhici care trebuiau sa stie ca respectivul a mai fost anchetat.Astia trebuiau primii dati afara, nu am zis ca nu il dau afara (pe seful Politiei Romane Bogdan Despescu - n.red.), dar sa vedem cu ce vine, ca cineva trebuia sa puna in practica raportul".In plus, premierul nu intelege de ce Carmen Dan vrea sa il schimbe din functie pe seful Serviciului Omoruri:"Demiterea sefului de la Omoruri, care inteleg ca e exceptional, mi se pare exagerata. Omul nu are AN-uri (cazuri cu autor necunoscut - n.red.) De ce seful de la Omoruri si nu de la Circulatie?De ce nu a plecat consilierul ministrului care a fost coleg de tura 7 ani cu faptuitorul?", acestea sunt alte intrebari puse de Tudose prin care isi exprima dezaprobarea fata de deciziile lui Carmen Dan.