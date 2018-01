Tudose nu-l va demite pe seful Politiei, pana nu are o intalnire cu el. Carmen Dan: E liber sa ia ce decizii vrea

UPDATE

Intalnirea ar urma sa aiba loc miercuri, potrivit unor surse citate de agentiile de presa. Carmen Dan i-a solicitat, marti, premierului Tudose, demiterea sefului Politei Romane , Bogdan Despescu, si inlocuirea acestuia, pe o perioada de sase luni, cu Catalin Ionita, seful DGA.Referitor la amanarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, Carmen Dan sustine ca i-a spus dinainte premierului ce propuneri va face."L-am informat pe premier despre decizia de a propune schimbarea sefului Politiei Romane. Ulterior am prezentat deciziile public. Noi suntem in asteptarea deciziei premierului. Deciziile premierului ii apartin in exclusivitate", a declarat ministrul de Interne, marti seara la Antena 3.Potrivit Mediafax, cand a fost intrebata daca este reala informatia conform careia premierul i-ar fi zis sa nu trimita propunerea pentru ca nu o va semna, ministrul de Interne a evitat raspunsul, insa nu a negat o astfel de discutie."Eu am motivat decizia mea. Sper sa conteze. Nu mi-a spus in mod expres ca ar conta, nici nu i-am cerut. I-am spus ca fac aceste propuneri si dansul e liber sa ia ce decizii vrea", a subliniat Dan.Propunerea vine pe fondul scandalului iscat pe pedofilul-politist, care ar fi agresat sexual doi minori intr-un lift din Capitala.Identificarea si gasirea agresorului a durat aproape patru zile, in conditiile in care acesta era agent al Brigazii Rutiere. Marti, Despescu l-a demis pe seful agentului acuzat de pedofilie si a dispus cercetarea disciplinara a sefilor de schimb, dar si a psihologului unitatii.Doi lideri ai unor sindicate importante din Politie au contestat deciziile ministrului de Interne, sustinand ca "plateste polite" si raspunde la indicatiile lui Liviu Dragnea.