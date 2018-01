Tudose respinge cererea lui Carmen Dan si il pastreaza pe seful Politiei Romane

Ziare.

"Am avut o discutie cu Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul care a fost gata abia azi dimineata, am inteles de pe surse ca noua propunere si-a declinat intentia de a ocupa functia, si i-am cerut dl Despescu ca intr-o saptamana sa imi prezinte masurile luate de domnia sa", a spus Tudose, la inceputul sedintei de guvern Premierul a laudat chiar eficienta politistilor, sustinand ca l-au prins pe colegul lor in doua zile. In realitate, insa, agresiunea asupra copiilor din lift a avut loc vineri, 5 ianuarie, iar Politia a anuntat ca l-a prins pe faptas luni, 8 ianuarie."Este de remarcat, totusi, ca faptasul a fost prins in doua zile. De ce nu s-au luat si alte masuri, domnul Despescu are la dispozitie o saptamana sa imi prezinte", a inchis Tudose subiectul, trecand direct la fonduri europene.Sedinta de guvern de miercuri a inceput cu mai mult de o jumatate de ora intarziere. A fost prezenta si Carmen Dan, insa aceasta nu a luat cuvantul.Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a discutat miercuri dimineata, la Guvern, timp de 45 de minute cu Mihai Tudose. Premierul i-a cerut lui Despescu sa-si prezinte raportul de activitate, dupa ce ministrul de Interne Carmen Dan ii solicitase premierului sa-l demita.Bogdan Despescu are rang de secretar de stat, iar ordinul de eliberare din functie a acestuia ar trebui semnat de premier Ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a transmis premierului propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei Romane , Bogdan Despescu, pe care ar fi vrut sa-l inlocuiasca cu Catalin Ionita ca interimar, ea spunand ca este total nemultumita de explicatiile pe care le-a primit din partea IGPR in cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale si considera insuficiente masurile anuntate.Carmen Dan a spus ca sunt vizati si alti sefi din Politie, anuntand ca. Amintim ca, in luna decembrie a anului trecut, Gavris s-a aratat ingrozit de modificarile pe care PSD si ALDE vor sa le aduca Codurilor Penale, spunand ca se va ajunge in situatia groaznica in care o victima a unui pedofil va fi pusa fata in fata cu agresorul.Surse citate de televiziunile de stiri sustin insa caConducerea Politiei Romane a anuntat marti ca seful politistului de la Brigada Rutiera a Capitalei acuzat ca a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei a fost eliberat din functie "pana la clarificarea situatiei", iar sefii de schimb, precum si psihologul unitatii din care facea parte politistul vor fi cercetati disciplinar.Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei acuzat de agresiuni sexuale, cele mai recente victime fiind doi copii din Sectorul 6 al Captalei, a fost arestat preventiv marti pentru 30 de zile . Totodata, el e verificat si in alte 15 cazuri ramase cu autor necunoscut