Tudose: Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc"

"Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de '' administrat in cel putin", a scris Tudose, pe Facebook.Potrivit sefului Guvernului, sunt necesare "investitii consistente in infrastructura", pentru a se recupera ceea ce nu s-a facut la timp in acest sector."In acest sens avem in vedere construirea celor opt spitale regionale si a spitalului republican, asumate prin programul de guvernare", a spus Tudose.In ceea ce priveste dotarea cu echipamente moderne si performante, premierul considera ca acestea sunt "pentru o diagnosticare corecta si, implicit, pentru instituirea tratamentelor eficiente".Totodata, seful Executivului a vorbit despre necesitatea unui "personal medical motivat"."Guvernul actual a inteles ca pentru performanta personalul medical trebuie sa fie- ne-am asumat acest lucru si il punem in practica. In primele opt luni ale anului 2017 castigul mediu in sanatate a crescut cu peste 35%.Vom continua saprin aplicarea noii legi a salarizarii incepand cu 1 ianuarie 2018. Nu facem astfel altceva decat sa ramanem consecventi in ceea ce am promis romanilor la inceputul guvernarii, ca prioritatile noastre sunt sanatatea, educatia si infrastructura", a aratat Tudose.In mesajul sau, premierul a amintit ca, marti, la Palatul Victoria, au fost semnate contractele de achizitie pentru dotarea a 34 de spitale din tara si din Capitala cu echipamente de imagistica."Cele 3 contracte, in valoare de 19,8 milioane de euro, reprezinta un pas important in directia asigurarii unor servicii medicale de calitate", a mai afirmat Tudose.