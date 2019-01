Fostul premier Mihai Tudose a demisionat din PSD si i se alatura lui Ponta: Asa nu se mai poate!

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Tudose pe pagina sa de Facebook . Fostul premier a transmis si ca se va inscrie in PRO Romania, formatiune condusa de fostul premier PSD Victor Ponta."Acum 27 de ani am intrat in politica din dorinta de a face ceva pentru Braila si pentru Romania. 27 de ani am fost membru PSD si nu am precupetit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora increderea celor ce m-au votat.Chiar si in cele mai grele momente prin care a trecut PSD am avut speranta ca lucrurile se vor indrepta. Astazi, aceasta speranta a disparut dupa ce in ultimul an am constatat cu tristete ca o parte din actuala echipa de conducere a partidului a inlocuit agenda publica cu agende personale, ca orice incercare de dialog si dezbatere interna a problemelor reale ale Romaniei nu este luata in seama.Ca orice incercare de democratizare a deciziilor politice este sortita esecului. Cred cu tarie ca prioritatile, dezbaterile interne trebuiau sa fie despre spitale si sistemul de sanatate, scoli si educatie, infrastructura si reforma administrativa. Despre parcursul european al Romaniei. Despre parteneriatele strategice. Si da, si despre justitie. Dar despre o justitie corecta si pentru oameni. Nu doar pentru 'unii oameni' ...", a scris Tudose.Fostul premier a adaugat ca in ultimele luni a avut foarte multe intalniri atat cu membri de partid, dar si cu oameni neimplicati politic si, spune el, concluzia a fost aproape unanima: "nu se mai poate!".Daca gestul meu va fi inteles si va duce la imbunatatirea lucrurilor in PSD m-as bucura sincer...", a continuat el.Fostul premier a dorit sa aduca asigurari ca va ramane "omul, braileanul si romanul" cunoscut de toata lumea."Raman in continuare in politica, adeptul valorilor democratice de stanga, devotat Brailei si Romaniei. Ma voi alatura unei echipe cu care impartasesc aceleasi valori, echipei PRO Romania si voi ramane omul, braileanul si romanul pe care il stiti", a incheiat Tudose.Mihai Tudose a fost premierul Romaniei in perioada 29 iunie 2017 - 16 ianuarie 2018. Acesta i-a luat locul lui Sorin Grindeanu si a fost inlocuit de Viorica Dancila.In ultimele luni, Tudose a intrat in polemici cu diverse persoane din PSD, situandu-se de cele mai multe ori in tabara antiDragnea atunci cand se isca un coflict.Saptamana trecuta si Adrian Tutuianu a parasit PSD in favoarea Pro Romania . Imediat dupa demisie, Tutuianu a spus ca il vor urma multe persoane din PSD Dambovita, iar luni a transmis ca in noul sau partid se vor mai inscrie, la inceputul sesiunii parlamentare si dupa, senatori, deputati, fosti ministri si fosti europarlamentari A.G.