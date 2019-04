Guvernul inchide trei mine din Valea Jiului. Mihai Tudose spune ca devenim dependenti energetic de Ungaria

Ziare.

El scrie ca astfel va ramane deschisa o singura mina care furnizeaza carbune pentru centrala de la Paroseni."Opriti Guvernul PSDragnea/Dancila!!!!Ieri in sedinta de guvern au fost adoptate doua hotarari care aloca peste 50 mil lei in vederea inchiderii a trei mine din Valea Jiului!!! Nu conservare. Nu retehnologizare. Inchidere!!! Si o sa ramana una singura care sa furnizeze carbune pentru centrala de la Paroseni. Atat", a scris Tudose pe contul sau de Facebook.Fostul prim-ministru mai atrage atentia ca in aceste conditii devenim dependenti energetic de Ungaria."Pe sutele de mii de afise si bannere cu care PSD a impanzit tara scrie: patrioti in Europa... intre timp au uitat sa fie patrioti in Romania... Inchid Valea Jiului si importam curent din Ungaria! Patriotism, nu-i asa? 200 mil de euro este costul retehnologizarii si eficientizarii Complexului Energetic Hunedoara... Pe parcursul a doi ani.Exact cat alocatia bugetara pentru partide.... din care aflam cum e cu patriotismul prin intersectii, prin pomi si pe stalpi... in timp ce devenim dependenti energetic de 'bunul prieten' Orban-de-Ungaria!!!Jos labele de pe Romania! Urgent!", se mai arata in postare.A.D.