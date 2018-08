Mihai Tudose crede si el, dupa Ecaterina Andronescu, ca e nevoie de dezbateri serioase in PSD

Ziare.

com

"Eu cred ca este nevoie de o discutie in partid si nu numai pe temele supuse atentiei de dna Andronescu. A fost si scrisoarea dlui Badalau din ianuarie, da? Si aceea a ramas, cumva, nediscutata. Poate gresea, dar hai sa vorbim inauntru si cu un ton civilizat, cu argumente pro sau contra, nimeni nu detine adevarul absolut", a declarat Mihai Tudose, intrebat joi de Mediafax, cum comenteaza scrisoarea deschisa in care senatorul PSD Ecaterina Andronescu cere un Guvern mai performant si demisia liderului formatiunii, Liviu Dragnea.Mihai Tudose a mai catalogat ca fiind "un nonsens" gestul liderilor judeteni PSD care au criticat-o pe Ecaterina Andronescu."Nu inteleg cum se pot exprima public unii colegi de-ai mei infierand exprimarea publica. Pai nu vi se pare ca ceva e cam nonsens aici? Mai multe scrisori care infiereaza public luarea de pozitii in public? Haideti sa ne pastram pentru discutiile din partid. Plus tonul folosit. Putem sa fim sau sa nu fim de acord cu opinia cuiva, dar dna Andronescu nu a folosit un ton jignitor la adresa nimanui, e opinia domniei sale", a afirmat Mihai Tudose.Comitetul Executiv National al PSD este asteptat sa se reuneasca la sfarsitul acestei luni sau la inceputul lui septembrie. Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a cerut, marti, intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor PSD , ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa se retraga din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum si pregatirea unui guvern PSD de "super profesionisti". Andronescu afirma ca PSD trebuie sa salveze atat tara cat si partidul "de la un dezastru major" spre care se indreapta "vertiginos". In scrisoare, aceasta mai afirma ca Guvernul Dancila nu reprezinta PSD.Organizatia judeteana PSD Sibiu a transmis, miercuri, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu "a raspuns ordinelor din inregistrarea lui Werner Iohannis" atunci cand a cerut intr-o scrisoare deschisa schimbarea Guvernului Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea. Organizatia judeteana a adaugat ca Andronescu "a procedat miseleste".Si senatorul PSD Liviu Pop a catalogat, marti, ca fiind "ridicol" si "absurd" faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere inlocuirea Cabinetului Dancila in ziua in care Eurostat a anuntat ca Romania are cea mai mare crestere economica semestriala din Europa. Pop a mai spus ca cei care vor inlocuirea Guvernului sunt "sorosistii si exponentii sistemului ocult de putere".In 8 ianuarie 2018, fostul presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in care a precizat ca PSD a acceptat suspendarea democratiei interne, lucru pe care il considera o eroare care trebuie asumata de formatiune."Va supun atentiei o serie de provocari si posibile solutii la acestea, avand credinta ca doar impreuna putem reusi. 1. Renasterea democratiei interne din PSD: dialog, transparenta, responsabilitate. Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam: PSD si-a demis propriul guvern prin motiune de cenzura; decizii economice majore, precum impozitul pe gospodarie, au fost anuntate si apoi abandonate; fluiditatea schimbarii in functiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern sa poata cu adevarat performa; nu toti cei care au devenit ministri erau cunoscuti in partid sau recunoscuti profesional in domeniile respective pentru a merita un loc in guvern", se arata in scrisoarea lui Badalau.