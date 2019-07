Tudose, Pro Romania, despre Dancila: Nu o sustinem. Pana ieri era omida, azi e fluture

Ziare.

"Eu nu cred in metamorfoze peste noapte- pana ieri era omida, azi e fluture", a spus Tudose, la Digi24. In ceea ce priveste posibilitatea sustinerii candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu, Tudose spune ca este "hilar" ca acesta are pretentia sa fie sustinut de Pro Romania, in conditiile in care ALDE are 4%, iar Tariceanu "e sub Victor Ponta in toate sondajele"."A ne intalni cu totii nu inseamna ca PSD o desemneaza pe Dancila, ALDE tocmai l-a desemnat pe Tariceanu si noi trebuie sa ii sustinem pe ei, cei doi zei. Daca la Dancila macar are in spate un partid cu 20%, Tariceanu e sub Pro Romania si e sub Victor Ponta in toate sondajele. Mi se pare hilar sa sustii ca tu, avand 4%, si cota de incredere pe persoana fizica tot cam pe acolo, sa venim noi sa te sustinem. Cine esti tu, frate, ala care tot iesi uscat din apa?", a spus Mihai Tudose, la Digi24.Fostul premier spune ca Tariceanu "a vrut la putere" cu Liviu Dragnea."El a vrut cu Dragnea. A vrut la putere si in conditiile alea, cu Dragnea, intelegeti de toate din asta. Pai, du-te, frate, cu Dragnea pana la capat, atunci. Acum nu vrei tu sa mergi singur, sa candidezi tu singur la alegeri, tu cu cei 4%? El azi e la guvernare, azi e Viorica Dancila prim-ministru si reprezinta Romania si datorita - sau din cauza - lui Tariceanu. Punct", a mai spus Mihai Tudose.In ceea ce priveste sustinerea candidaturii liderului PSd, Viorica Dancila, Tudose a zis ca este "o gluma"."Varianta s-o sustinem pe Dancila? Mie mi se pare o gluma, mi se pare ca exageram cand comentam asa ceva. Am plecat din PSD si nu mai suntem acolo din mai multe cauze, nu doar din cauza lui Dragnea. Dancila e aceeasi, cea de acum o saptamana, cea de acum Eu nu cred in metamorfoze peste noapte- pana ieri era omida, azi e fluture o luna, de acum patru luni", a mai spus europarlamentarul Pro Romania.Acesta a afirmat ca el prefera ca Pro Romania sa aiba propriul candidat, fie Victor Ponta, fie Sorin Campeanu, fie Corina Cretu, dar a precizat ca nu a fost luata o decizie in acest sens.Victor Ponta a declarat, luni seara, la TVR 1, ca s-a intalnit, separat, cu Viorica Dancila si cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, neexistand o intalnire "in trei"."M-a sunat doamna Dancila sa ne vedem. Normal ca m-am vazut cu doamna Dancila. De ce sa nu ma vad? Dupa ce m-am vazut cu doamna Dancila, vorbisem mai demult, de cand eram in vacanta, m-am vazut cu domnul Tariceanu. Dupa aceea m-am vazut cu colegii mei, cu Mihai Tudose, cu Sorin Cimpeanu, cum e normal. Nu a fost vorba: << hai sa ne asezam sa gasim o solutie >> ", a declarat Victor Ponta.Comitetul Executiv National al PSD a votat marti ca Viorica Dancila sa fie candidatul partidului la Presedintie.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca a fost confirmat candidat ALDE la Presedintie si ca presedintele PSD, Viorica Dancila, i-a spus ca PSD este un partid prea mare ca sa nu aiba propriul candidat."Pentru mine si colegii mei nu a fost o surpriza, dar este o dezamagire ca s-a luat aceasta decizie", a afirmat Tariceanu, mentionand ca i-a atras atentia lui Dancila ca in campanie "spiritele se mai infierbanta".