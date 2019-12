Mihai Tudose a demisionat din Pro Romania

Foto: Facebook/ Mihai Tudose

Ziare.

com

El a publicat pe contul sau de Facebook o copie a demisiei din partid, datata 2 decembrie.In document, fostul premier invoca "totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale"."Subsemnatul Tudose Mihai va rog sa luati act de demisia mea din calitate de membru PRO Romania.Motivele acestui act si anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale fiind de notorietate nu le mai detaliez", se arata in documentul publicat pe reteaua sociala."Doar atat. Deocamdata.....", a scris Tudose pe Facebook.Tudose nu a facut insa nicio precizare referitor la mandatul de europarlamentar.Amintim ca Victor Ponta si Mihai Tudose si-au tot cerut unul altuia demisia din partid. Totul a inceput in luna noiembrie, cand seful Pro Romania l-a acuzat pe Mihai Tudose ca a negociat cu Ludovic Orban votarea Guvernului si cu Claudiu Manda o reintoarcere in PSD.Reactia dura a lui Ponta venea dupa ce Tudose a spus ca Guvernul Orban trebuie votat pentru ca Romania sa iasa din "starea de incertitudine".Apoi, Tudose l-a criticat pe liderul Pro Romania ca este iresponsabil ca, dupa ce a negociat caderea Guvernului Dancila, a decis apoi sa lase tara in haos, neguvernata.Ulterior, Mihai Tudose a declarat de mai multe ori ca el nu pleaca din partid si ca o demisie ar trebui sa vina din partea lui Victor Ponta.La randul sau, Ponta i-a cerut sa-si depuna mandatul de europarlamentar obtinut din partea partidului.A.D.