Protestatarii l-au pus la punct pe Mihail Neamtu, care strangea semnaturi pentru candidatura la prezidentiale la protestul din Piata Victoriei

Ziare.

com

Mihail Neamtu a fost huiduit de unele persoane de acolo, in timp ce discuta cu protestatari.In jurul lui Neamtu se aflau persoane ce purtau tricouri cu sigla formatiunii politice Alternativa Dreapta.Partidul a anuntat, luni, ca il va sustine la alegerile prezidentiale pe scriitorul si analistul politic Mihail Neamtu, nume vehiculat deja in cursa interna a Partidului Miscarea Populara pentru candidatul la Presedintie.Numele lui Mihail Neamtu este vehiculat si in cursa interna a PMP pentru Presedintie, alaturi de Eugen Tomac, Robert Turcescu, Theodor Paleologu si George Mioc.