Costoiu a fost trimis in judecata in Dosarul Cutezatorii. Pescariu scapa, iar Ministerul Educatiei nu s-a constituit parte civila, desi are paguba de 10 milioane de euro

Procurorii DNA au clasat acuzatiile in cazul lui Dinu Pescariu, care a fost cercetat pentru instigare la abuz in serviciu. Motivul: "nu exista probe pentru a atrage raspunderea penala a acestuia dincolo de orice indoiala rezonabila".DNA arata ca, pana la momentul intocmirii rechizitoriului, Ministerul Educatiei Nationale nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza. Procurorii DNA arata ca prejudiciul in acest caz adus ministerului ar fi de aproximativ 10,7 milioane de euro.Potrivit unui comunicat DNA, in perioada martie - septembrie 2009, Costoiu, in calitate de secretar de stat, "cu incalcarea dispozitiilor legale privind bunurile proprietate publica", a incheiat cu Fundatia "Dinu Pescariu" un act aditional la un contract de locatiune incheiat anterior cu Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS.)."Actul aditional a fost incheiat fara a exista o aprobare data printr-o hotarare de guvern, fara organizarea unei licitatii publice in conditiile legii, precum si in lipsa avizului directiilor de specialitate din cadrul ministerului.Mai mult, acest document a fost incheiat in conditiile in care Ministerul Educatiei Nationale intentase proces Fundatiei "Dinu Pescariu" pentru rezilierea contractului, proces care, in perioada respectiva, se afla in curs de judecata (terenurile si constructiile aferente Bazei Cutezatorii fusesera trecute in domeniul public al statului prin Hotararea de Guvern nr. 160/2005) ", acuza DNA.Situatia creata prin semnarea actului aditional ar fi fost menita sa opreasca procesul in care Ministerul Educatiei Nationale solicitase incetarea contractului de locatiune.Prin aceasta modalitate s-ar fi cauzat Ministerului Educatiei Nationale un prejudiciu in valoare totala de 10.796.662,8 euro reprezentand diferenta dintre valoarea reala de piata a chiriei in suma de 11.741.662,8 euro (111.825,36 euro/luna x 105 luni in perioada iulie 2009-martie 2018) si suma efectiv platita de Fundatia "Dinu Pescariu" de 945.000 euro (9.000 euro/luna x 105 luni in perioada iulie 2009 - martie 2018).In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor imobile ce apartin lui Costoiu. Dosarul a fost trimis spre judecare Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.Procurorii au clasat acuzatiile si in cazul a trei fosti directori din Ministerul Educatiei: Mihai Paunica, Gabriel Liviu Ispas si Gabriel Leahu, deoarece prin raportul de expertiza criminalistica dispusa in cauza s-a stabilit ca semnaturile de pe actul aditional la contractul de locatiune nu le apartineau.