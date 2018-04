Dosarul Cutezatorii: Protectorii lui Costoiu au plantat un document salvator in seiful secret din biroul ministrului Educatiei

Dupa aproape opt ani!

Nu se stie cine l-a pus in seif!

Ancheta de favorizare a lui Costoiu

Acuzatiile DNA

Povestea actului aditional

2010: Actul, de negasit la MEN

Nimeni nu stia nimic!

Documentul era la Fundatie

Statul a renuntat la proces

Semnaturile directorilor, falsificate

Dinu Patriciu vs. Dinu Pescariu

Cati ministri s-au succedat la MEN

Cine a bagat actul in seif?

Reactiile

Unul din documentele cheie din Dosarul Cutezatorii, actul din 2009 prin care fostul ministru Mihnea Costoiu (PSD) a prelungit pentru 25 de ani inchirierea bazei sportive catre Fundatia Dinu Pescariu, a fost gasit in Ministerul Educatiei abia in decembrie 2017, in timpul anchetei DNA.Avea insa doua modificari majore: era semnat de Ecaterina Andronescu (PSD), iar in loc de Fundatia Dinu Pescariu era trecut, in mod gresit, Fundatia Dinu Patriciu. Documentul a fost gasit in decembrie 2017 de fostul ministru Liviu Pop (PSD), in seiful in care se tin actele clasificate, care se afla in biroul ministrului Educatiei.Detaliile apar si in dosarul in care CostoiuDupa trimiterea in judecata, procurorii DNA au deschis o noua ancheta. Ei banuiesc ca cineva din minister ar fi incercat sa-l favorizeze pe Mihnea Costoiu in Dosarul Cutezatorii, pentru a da vina pe Ecaterina Andronescu.Este vorba de infractiunea de favorizarea faptuitorului, in care sunt verificati mai multi fosti sau actuali oficiali din cadrul MEN.", au explicat surse judiciare pentruContactata de Ziare.com, Ecaterina Andronescu a negat ca ar fi semnat acest act si a aratat ca nu este un original si nu a fost inregistrat in niciun registru al vreunui compartiment al ministerului.In baza Actului aditional nr. 16832 din 23 iunie 2009 semnat de Mihnea Costoiu, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a renuntat la procesul pe care chiar el il intentase, pentru a evacua Fundatia Dinu Pescariu din baza Cutezatorii. Pentru semnarea acestui act, Mihnea Costoiu, in prezent senator PSD, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Faptele de care este acuzat politicianul sunt din perioada in care acesta ocupa functia de secretar de stat la MEN.Din punct de vedere juridic, actul gasit in decembrie 2017 nu a produs nicio consecinta. Singurul act care a produs consecinte si produce in continuare este actul aditional nr.16832/23.06.2009 semnat din partea MEN de Mihnea Costoiu si din partea Fundatiei de Dinu Pescariu. Acesta fiind singurul act prezentat in original, si in copie autentificata, prin care s-a si renuntat la procesul in care MEN cerea evacuarea Fundatiei de pe baza Cutezatorii.Detalii despre existenta Actului aditional nr. 16832/23 iunie 2009 au fost facute publice pentru prima data in 2010, de avocatul Fundatiei Dinu Pescariu. Se intampla in timpul procesului in care MEN cerea evacuarea ONG-ului. Procesul era pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 din 2005, dar fusese suspendat aproape 5 ani pentru solutionarea unor exceptii de neconstitutionalitate si a unui alt proces in care Fundatia Dinu Pescariu a cerut anularea unei hotarari de guvern.Era vorba de HG 160 din 3 martie 2005 prin care baza Cutezatorii trecea in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Educatiei Nationale, dupa ce anterior fusese in proprietatea privata a statului si in administrarea RA-APPS. Pescariu a pierdut in 2008 procesul cu Guvernul la Curtea de Apel Bucuresti si la Inalta Curte.Pe 5 februarie 2010, avocatul Fundatiei Dinu Pescariu a aratat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 2 ca nu mai pot fi evacuati din baza Cutezatorii, deoarece au semnat un nou contract.Instanta a amanat cauza pentru data de 26 februarie 2010 pentru a da posibilitatea partilor sa faca dovada incheierii unui nou contract de locatiune, precum si pentru a da posibilitatea MEN sa depuna cerere de renuntare la judecata.Dupa acest termen, in cadrul ministerului a existat o corespondenta purtata intre Directia Generala Economic, Finante, Directia Generala Juridic si Contencios, si Directia Generala Comunicare, Relatii Publice si Imagine pentru identificarea actului aditional, insa nu au fost gasite documente (registre intrare/iesire a corespondentei deschise la registraturile ministerului) din care sa rezulte faptul ca numarul de inregistrare al actului aditional a fost repartizat structurilor din cadrul MEN.Asa ca pe 25 martie 2010, MEN a comunicat Judecatoriei Sectorului 2 ca nu s-a incheiat un nou contract de locatiune.La termenul din 26 martie 2010, avocatul Fundatiei Dinu Pescariu a depus actul aditional, in copie. In aceasta situatie, la data de 27 aprilie 2010, Directia Generala Juridic si Contencios din cadrul MEN a intocmit o "Nota" in care prezinta intreaga situatie."In ipoteza in care se prezinta in instanta la termenul de judecata din data de 30 aprilie 2010 o copie legalizata a actului aditional la contractul supus cenzurii instantei, propunem ca Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa renunte la cererea de chemare in judecata formulata in anul 2005", a venit propunerea specialistilor.Propunerea a fost formulata in respectiva nota, dat fiind ca actul aditional nr.16832/23 iunie 2009 la contractul de locatiune nr.269/30 aprilie 2004 nu a fost identificat in cadrul ministerului (!!!), si nici numarul de inregistrare al acestuia (!!!).Cert este ca atunci doar Fundatia Dinu Pescariu s-a aflat in posesia respectivului inscris pe care l-a prezentat in copie, in extras, instantei de judecata.Prin incheierea din data de 7 mai 2010, instanta a luat act de renuntarea reclamantului - Ministerul Educatiei Nationale - la judecarea cauzei.In 2017, atunci cand procurorii au deschis ancheta in acest caz, Fundatia Dinu Pescariu a prezentat la DNA si in original actul aditional nr.16832/23 iunie 2009, pe care l-a depus in copie la Judecatoria Sectorului 2.In primul rand, documentul era semnat de Mihnea Costoiu si Dinu Pescariu.Apoi de Mihai Paunica, in calitate de director general la Directia Generala Buget Finante Patrimoniu si Investitii, Gabriel Liviu Ispas, in calitate de director general adjunct la Directia Generala Juridic si Control, Leahu Gabriel, in calitate de director general la Directia Generala Logistica, si Melinte Roxana Stefania, in calitate de consilier juridic.Un raport de expertiza criminalistica a dezvaluit ca semnaturile angajatilor din MEN nu apartin cestora si ca au fost falsificate.Prin raportul de expertiza criminalistica s-a stabilit ca semnatura de la rubrica locator de pe actul aditional nr. 16832/23 iunie 2009 a fost executata de Mihnea Costoiu.Oficial, actul a fost inregistrat in MEN doar in registrul Directiei Relatii cu Publicul, respectiv 23 iunie 2009, dar data semnarii acestuia nu s-a putut stabili cu rigurozitate. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca Dinu Pescariu si Mihnea Costoiu s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da nicio declaratie in acest caz, asa ca nici macar data la care s-a semnat nu este bine stabilita.De asemenea, sursele citate au relatat ca directorii din cadrul MEN au explicat ca nu au nicio legatura cu semnarea acestui document.In timpul anchetei, MEN a inaintat in decembrie 2017, in fotocopie, un inscris avand un continut identic cu actul aditional nr.16832/23 iunie 2009, purtand acelasi numar de inregistrare scris olograf, dar fara a avea stampila de la compartimentul Relatii cu publicul, cu mentiune gresita a locatarului, unde este trecuta Fundatia Dinu Patriciu.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, inscrisul este semnat din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii de ministrul Ecaterina Andronescu, fara a exista nicio alta semnatura a directiilor de specialitate din cadrul ministerului.Actul ar fi fost gasit de fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, intr-un seif din propriul birou, pe data de 5 decembrie 2017. Reprezentantii MEN nu au stiut niciodata de existenta acestuia pana atunci.Documentul ar fi fost intr-un seif, tip dulap incastrat in perete, seif care se afla pe peretele opus usii de intrare in cabinetului ministerial, in care se tineau in general actele clasificate. Cine l-a bagat in seif este un mister. Cand se preia mandatul, noul ministru intra in posesia cheii de la acest seif. Pentru documentele din el se face un protocol de predare-primire.Nu se stie ce ministru a avut acces la seif si a pus documentul in el. Din iunie 2009 pana pe 5 decembrie 2017, data la care a fost gasit de catre Liviu Pop actul aditional purtand mentiunea gresita a locatarului de "Fundatia Dinu Patriciu", s-au succedat 14 ministri ai Educatiei, si anume:23 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009;2 octombrie 2009 - 23 decembrie 2009;23 decembrie 2009 -9 februarie 2012;9 februarie 2012-7 mai 2012;7 - 15 mai 2012;interimar 15 mai -2 iulie 2012;- 2 iulie -20 decembrie 2012;21 decembrie 2012 -decembrie 2014;21 decembrie 2012 -decembrie 2014;14 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015;17 noiembrie 2015- 5 iulie 2016;7 iulie 2016 - 04 ianuarie 2017;4 ianuarie 2017 - iunie 2017;iunie 2017- ianuarie 2018.Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, din protocolul predare-primire de la nivelul anului 2012, incheiat intre Ecaterina Andronescu, in calitate de fost ministru, si Remus Pricopie si Mihnea Costoiu, in calitate de ministru, respectiv ministru delegat, rezulta ca Ecaterina Andronescu le-a predat acestora inclusiv seiful si cheile aferente.Intre documentele predate cu acea ocazie nu se regaseste actul aditional nr.16832/23 iunie 2009 (cu mentiunea gresita Fundatia Dinu Patriciu).De asemenea, arata sursele citate, au fost identificate mai multe protocoale de predare-primire in perioada 2016-2017, intre persoanele care au detinut calitatea de ministru al Educatiei, in care se face vorbire de acelasi seif din cabinetul ministrului si in care nu se face referire la existenta actului aditional (cu mentiunea gresita Fundatia Dinu Patriciu).Dupa cum am aratat, Costoiu si Pescariu s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da nicio declaratie.In toamna anului 2017, la inceperea anchetei, Costoiu a respins acuzatiile DNA. "Nu pot sa fac niciun fel de declaratie. Ce pot sa spun este ca o sa-mi probez nevinovatia. Voi veni de fiecare data cand voi fi chemat", declara politicianul.Ecaterina Andronescu a negat vehement ca ar fi semnat actul aditional. "Nu exista documentul original si nici registrul in care ar fi fost inregistrat", a explicat aceasta pentru Ziare.com.Surse judiciare ne-au explicat ca Andronescu ar fi facut declaratii similare la DNA. In plus, fostul ministru ar fi aratat ca ea nu a dorit incheierea unui astfel de act aditional cu Fundatia Dinu Pescariu.