Cum s-au construit cluburi de fite pe terenurile de antrenament ale copiilor

Sute de copii din Bucuresti care activau in echipele de fotbal, tenis sau atletism de la Palatul National al Copiilor (PNC) si care isi faceau antrenamentele la fosta baza Cutezatorii si-au redus drastic activitatea sportiva dupa ce complexul a trecut in administrarea fostului tenismen Dinu Pescariu. Ei au fost nevoiti sa-si inchiriereze terenuri sau sa se antreneze in curtile scolilor.Profesorii de educatie fizica din cadrul PNC au adresat in octombrie 2013 o scrisoare deschisa oficialilor din Ministerul Educatiei Nationale si au aratat ca situatia este critica.(comunist -n.red.),", se plangeau profesorii.Scrisoarea transmisa in 2013 de profesorii de educatie fizica din cadrul PNC, dar si marturiile antrenorilor sportivi de la PNC sunt doar o parte din probele din dosarul in care fostul ministrul al Cercetarii, Mihnea Costoiu, in prezent senator PSD,Faptele de care este acuzat politicianul sunt din perioada in care acesta ocupa functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.In acelasi dosar, procurorii DNA au decis clasarea acuzatiilor la adresa lui Dinu Pescariu, care fusese cercetat pentru instigare la abuz in serviciu, deoarece nu au gasit probe pentru a atrage raspunderea penala a fostului tenismen. Costoiu si Pescariu s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da nicio declaratie.In toamna anului 2017,"Nu pot sa fac niciun fel de declaratie. Ce pot sa spun este ca o sa-mi probez nevinovatia. Voi veni de fiecare data cand voi fi chemat", declara politicianul.Potrivit DNA, in perioada martie - septembrie 2009, Costoiu a incheiat cu Fundatia "Dinu Pescariu" un act aditional la un contract de locatiune incheiat anterior cu Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Actul aditional a fost incheiat fara a exista o aprobare data printr-o hotarare de guvern, fara organizarea unei licitatii publice in conditiile legii, precum si in lipsa avizului directiilor de specialitate din cadrul ministerului.Mai mult, acest document a fost incheiat in conditiile in care Ministerul Educatiei Nationale intentase proces Fundatiei "Dinu Pescariu" pentru rezilierea contractului, proces care, in perioada respectiva, se afla in curs de judecata (terenurile si constructiile aferente Bazei Cutezatorii fusesera trecute in domeniul public al statului prin Hotararea de Guvern nr. 160/2005), spun procurorii. Baza are constructii si teren in suprafata de 5,7 hectare.Prin semnarea actului aditional, a fost oprit procesul in care Ministerul Educatiei Nationale solicitase incetarea contractului de locatiune, iar ministerului i-a fost cauzat un prejudiciu in valoare totala de 10.796.662,8 euro reprezentand diferenta dintre valoarea reala de piata a chiriei in suma de 11.741.662,8 euro (111.825,36 euro/luna x 105 luni in perioada iulie 2009-martie 2018) si suma efectiv platita de Fundatia "Dinu Pescariu" de 945.000 euro (9000 euro/luna x 105 luni in perioada iulie 2009-martie 2018).Pana la momentul intocmirii rechizitoriului, 27 martie 2018, Ministerul Educatiei Nationale nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza, potrivit DNA.Scrisoarea transmisa in 2013 de profesorii de educatie fizica din cadrul PNC prezinta insa povestea bazei si neputinta antrenorilor in fata ordinelor date de la sefia ministerului.Totul incepe in 2001, atunci cand intre Ministerul Educatiei si Fundatia Dinu Pescariu s-a semnat un contract de asociere in vederea intretinerii, modernizarii si exploatarii Bazei Cutezatorii, iar constructiile de orice natura, realizate prin investitiile facute de Fundatia Dinu Pescariu in Baza Cutezatorii, ramaneau in patrimoniul Ministerului Educatiei si Cercetarii.- sa nu schimbe destinatia si specificul bazei;- sa renoveze si sa aduca baza la standarde europene;- sa investeasca in baza materiala si sa modernizeze terenurile de tenis;- sa infiinteze o scoala de tenis in scopul descoperirii si promovarii de noi talente;- sa infiinteze o sectie de performanta (echipa) in domeniul tenisului;- sa asigure desfasurarea de activitati extrascolare pe perioada intregului an scolar;- sa creeze o baza solida pentru educatia fizica primara;- sa construiasca o piscina si sa infiinteze o scoala de inot;- sa obtina toate avizele si aprobarile necesare in vederea bunei functionari a bazei;- sa plateasca toate utilitatile consumabile;- sa instaleze nocturna pe cel putin trei terenuri de tenis;- sa construiasca un teren acoperit;- sa organizeze terenuri de tenis pe trei suprafete diferite (zgura, ciment, sintetic);- sa creeze 50 de locuri de cazare in vederea organizarii de tabere nationale si internationale;- sa creeze o sala de auditie muzicala, o biblioteca, o sala de expozitii in vederea organizarii de expozitii ale elevilor talentati;(1)(2) Fundatia vireaza in primul an, in termen de 10 zile de la intocmirea bilantului contabil, un procent de 10% din veniturile ramase dupa acoperirea cheltuielilor privind exploatarea bazei, prin desfasurarea activitatilor ce fac obiectul prezentului contract, in contul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru finantarea activitatii instructiv-educative desfasurate in Centrul National de Excelenta, cu sediul in Baza Cutezatorii".Constractul a fost pe hartie, iar in realitate acesta nu s-a respectat. In scrisoarea trimisa la MEN, profesorii de la PNC au explicat ce s-a intamplat de fapt."Cu toate acestea, in anul 2002, am fost dati afara in mod abuziv de catre conducerea Fundatiei Dinu Pescariu. Deci, dansii au fost cei care nu au respectat protocolul. Pana la aceasta data, in aceasta baza, activau zece grupe de fotbal, copii si juniori, cu peste 300 de copii, multi din cartierele apropiate (Colentina, Floreasca, Stefan cel Mare, 1 Mai, Baneasa etc.), din scolile aferente zonei.Insa, din anul 2002, de cand nu mai avem acces la baza Cutezatorii si ne-am mutat in Bd. Tineretului nr. 8-10, sector 4, aria de selectie a copiilor s-a schimbat, majoritatea copiilor de la cercul de fotbal, indiferent de varsta, fiind selectionati din zona Tineretului sau Berceni, Titan, Giurgiului, Rahova etc, deci foarte departe de sectorul 2, unde se gaseste actuala baza SPA Dinu Pescariu", se arata in scrisoare.De anunci, juniorii de la PNC au activat pe terenuri inchiriate fie pe banii parintilor, fie prin acceptul unor colegi, pe terenuri mai mult sau mai putin potrivite pentru fotbal (in curtile scolilor)."In prezent, conform protocolului, copiii grupelor de la Palatul National al Copiilor ar trebui sa beneficieze de acces liber si neconditionat la baza sportiva, insa programul care ni s-a impus face practic imposibila revenirea noastra in locatia amintita", se mai arata in scrisoarea profesorilor.Concluzia acestora: ""."Baza aceasta a fost a copiilor, pentru pregatire de performanta in fotbal, tenis de camp, atletism, sporturi de echipa etc., si pentru activitati cultural-educative si distractive (exista un teatru de vara, precum si terenuri de joaca si plaja), nu baza de agrement pentru adulti", au conchis profesorii de la PNC.In 2013, o misiune de audit a Curtii de Conturi a Romaniei a constatat ca, dupa preluarea Bazei Cutezatorii, Fundatia Dinu Pescariu a ingradit accesul elevilor si copiilor la baza materiala (cladiri, terenuri de tenis, fotbal, piscine), proprietate publica a statului, impiedicandu-i astfel sa desfasoare activitati stiintifice, culturale, sportive si artistice, care, conform Notei de fundamentare la HG nr. 160/2005, au constituit insasi ratiunea trecerii Bazei Cutezatorii de la RA APPS la MEC. Utilizarea spatiilor inchiriate Fundatiei Dinu Pescariu de catre cei ce doreau sa practice un sport (tenis, fotbal, inot) s-a facut exclusiv contra cost.La momentul efectuarii controlului, s-a mai constatat ca Fundatia Dinu Pescariu a schimbat scopul utilizarii Bazei Cutezatorii (care era desfasurarea unor activitati stiintifice, culturale, sportive si artistice de performanta), folosind-o in scopuri comerciale, inclusiv prin subinchirierea partiala catre firme al caror obiect de activitate este alimentatia publica, actiuni de divertisment ori tratamente de intretinere si relaxare (restaurante, cluburi, baruri, fitness, SPA), pe terenul proprietate publica a statului functionand terasa La Provence, pizzeria Capriciosa, cluburile Fratelli, Cabaret, BMW si SPA, barul Lounge s.a.Practiv, prin actul incheiat de Costoiu, Ministerul Educatiei Nationale incasa o chirie lunara de 9.000 euro pentru Baza Cutezatorii, suma virata la bugetul de stat.Asta in conditiile in care Fundatia Dinu Pescariu, doar de la SC Twins Cafe SRL (Club Fratelli) incasa o chirie lunara de 10.000 euro, pentru un spatiu comercial in suprafata de 372 mp, respectiv 18.600 euro de la aceeasi societate comerciala, pentru un spatiu comercial in suprafata de 1600 mp -total 28.600 euro/luna).Un numar de 20 de contracte de inchiriere/locatiune a unor spatii comerciale a incheiat Fundatia Dinu Pescariu cu diverse firme privind terenuri din baza Cutezatorii. In afara de clubul Fratelli, au fost incheiate contracte cu Restaurante Trattoria Il Calcio (sume care au variat intre 8.000-10.000 euro/luna), Besat Gastro SRL (7.000 euro/luna), Magic Young (5.000 euro/luna), Wellness Stores (sume intre 1.500-5.000 euro/luna), CD Entertainment Projects (35.000 euro/anual), Fishimondo Ideal SRL (sume care au variat intre 6.000-6.500 euro/luna), Lux Expert LDA Portugalia Sucursala Bucuresti (5.000 euro/luna), Atlantic Seafood House SRL (5.000 euro/luna), Atart Build SRL (5.000 euro/luna) etc.Doar din contractele de inchiriere, incheiate si derulate in perioada iunie 2009-martie 2018, Fundatia Dinu Pescariu a obtinut venituri foarte mari (venituri de peste 7.000.000 euro), platind catre Ministerul Educatiei Nationale suma de 945.000 euro (9.000 euro/luna).Trebuie precizat ca celelalte suprafete de teren si constructii din incinta Bazei Cutezatorii au fost folosite de Fundatia Dinu Pescariu in scopuri exclusiv comerciale (Centru SPA, terenuri sportive, bazine inot etc), pentru exploatarea carora nu a platit altceva in afara de chiria de 9.000 euro/luna.Practic, Fundatia Dinu Pescariu, in schimbul unei chirii modice de 9.000 euro/luna, a exploatat intreaga suprafata de teren si constructiile existente in Baza Cutezatorii, fie prin inchirierea unor terenuri si constructii catre diverse societati comerciale, fie in mod direct (Centru SPA, terenuri sportive, bazine inot etc).