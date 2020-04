Revenire de exceptie: Mike Tyson se intoarce in ringul de box

Ziare.

Fostul campion al greilor, ajuns la 53 de ani, a dezvaluit ca se antreneaza pentru o revenire de senzatie in ringul de box."M-am antrenat, incerc sa revin in ring. Ma gandesc sa lupt trei sau patru runde in meciuri caritabile. Fac niste bani, ajut si oameni cu probleme...", a anuntat Tyson pe Instagram.Mike Tyson e considerat a fi unul dintre cei mai mari boxeri din istorie.A disputat 58 de meciuri la categoria gre, dintre care a castigat 50 (44 prin KO), a pierdut 6 si doua s-au incheiat fara rezultat.A fost primul boxer din istorie care a detinut simultan centurile WBA, WBC si IBF la categoria grea.I.G.