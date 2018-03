Mircea Badea a fost citat la politie, dupa ce a postat pe facebook mai multe mesaje considerate jignitoare de politisti

Reactia realizatorului TV

Vrea sa stie de ce este citat

Ziare.

com

Mircea Badea este citat pe 20 martie, la ora 10.00, la sediul Serviciului de Ordine Publica din Sectorul 3. Potrivit citatiei prezentate de Mircea Badea: "La data de 16 februarie 2018, Ministerul Afacerilor Interne a fost sesizat ca pe pagina retelei de socializare facebook, a fost postat de catre utilizatorul Mircea Badea chiar el, mai multe mesaje defaimatoare catre institutia politiei ce contineau si cuvinte jignitoare la adresa politistilor, avand ca punct de plecare cazul politistului identificat ca pedofil".Realizatorul TV arata in postarea de pe facebook, care insoteste citatia, ca "militienii nu si-au gasit omul potrivit sa-l abuzeze/brutalizeze"."Lor nu li se pare important ca pedofilul coleg cu ei a fost acoperit ani tot de catre ei. Nici ca zburda prin Romania clanurile interlope. Dar suspina gingas ca as fi zis eu nasoale despre militieni pe feisbuc. Treaba asta va iesi foarte rau. Le promit!", a postat Mircea Badea.Realizatorul TV a intrat sambata la Romania TV si a declarat ca daca nu primeste date suplimentare privind citatia, nu vine la audieri."Pana nu primesc o citatie in care sa spuna exact motivul, eu nu ma duc la Politie. Daca pana marti apar clarificari, ma duc la Politie. Sper sa nu ma cheme la Politie doar ca sa-mi dea dislike", a declarat Mircea Badea pentru Romania TV.Mircea Badea a intrat sambata in direct si in emisiunea "100 de minute" de la Antena 3 si a explicat ce va face in continuare."Ideea e ca, din ce am inteles, politistii au terminat tot ce aveau de rezolvat cu planurile interlope, au rezolvat toate cazurile cu autor necunoscut de pedofilie, violuri, talharie si au ajuns in situatia in care, dupa ce au rezolvat toate problemele serioase, sa se simta intr-un fel de faptul ca as fi scris eu nasoale despre ei pe Facebook", a spus Badea."Au terminat tot ce aveau de facut in lupta cu infractionalitatea si acum normal stau pe Facebook si au zis ia uite Badea a scris nasoale despre noi, ia sa-l chemam aici sa clarifice. Eu n-am mai vazut o astfel de chemare pana acum.N-o sa iau legatura direct cu politistii ca de aia exista avocati si nici avocatul n-a mai vazut asa ceva. E un demers inovativ. E perfect neobisnuit, as spune nebunesc, dar mi-e ca ma cheama din nou daca zic asta. Mie nu mi-a fost frica si nu mi-e frica de SRI, de DNA, de presedinte... nu o sa-mi fie frica acum de politistii care suspina ca a scris Badea pe Facebook ceva ce lor li se pare nasol", a continuat el.