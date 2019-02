Ambasada Finlandei, mesaj viral dupa ce Mircea Badea a fost facut KO in 5 secunde (Video)

Ziare.

Reprezentantii ambasadei au postat pe pagina de Facebook un clip cu descrierea "Cand incerci sa impresionezi cu abilitatile sportive in mai putin de 5 secunde".In clip apare un barbat care sta pe gheata si incearca sa loveasca o minge de golf. Barbatul loveste gheata, rateaza mingea si apoi aluneca, cazand pe gheata si spargand-o. Practic, in cateva secunde omul ajunge in apa.Desi reprezentantii nu fac trimitere directa la faptul ca Mircea Badea a fost invins in ring de Teodor Tedi Constantin si ca prezentatorul TV a fost facut KO in mai putin de 5 secunde, internautii au sesizat legatura si au facut ca postarea sa devina viral.A.G.