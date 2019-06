Mircea Basescu a provocat un accident cu victime, pe litoral

Ziare.

com

In urma evenimentului, o pasagera din masina condusa de Mircea Basescu si conducatoarea auto din al doilea autoturism au fost ranite, fiind duse la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un accident rutier a avut loc, vineri, pe DN 39, intre Agigea si Eforie Nord.Politistii au stabilit ca evenimentul rutier s-a produs dupa ce un barbat de 66 de ani a intors masina peste marcajul dublu continuu, moment in care a intrat in coliziune cu un alt autoturism, care circula regulamentar din sens opus, condus de o femeie de 61 de ani.In urma impactului, conducatoarea auto si o femeie din primul autoturism, in varsta de 49 de ani, au fost ranite, fiind transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale.Surse din randul anchetatorilor au precizat ca barbatul care a provocat accidentul este Mircea Basescu, fratele fostului presedinte Traian Basescu.In acest, caz politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.