Mircea Beuran ramane in arest la domiciliu. Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia

Curtea de Apel Bucuresti a respins atat contestatia medicului, cat si pe cea a DNA , fiind mentinuta decizia instantei de fond - Tribunalul Bucuresti - prin care Mircea Beuran a fost plasat pe 14 februarie in arest la domiciliu.In motivarea deciziei, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti arata ca, prin actiunile sale, medicul Mircea Beuran a transformat o institutie publica de prestigiu in propria "piata de desfacere"."Astfel, fapta presupus a fi savarsita de catre inculpat este de o gravitate extrema, care se rasfrange asupra sigurantei si eficientei sistemului public de sanatate, in contextul in care medicii (care doresc posturi) acceseaza, prin intermediul inculpatului aceste posturi pe baza unor criterii pecuniare, si nu conform competentei profesionale, urmate de obtinerea unor foloase considerabile pentru inculpatii cu functii de decizie. Prin actiunile sale, inculpatul a transformat o institutie publica de prestigiu (...) in propria 'piata de desfacere', ca sursa personala de venituri ilicite", se preciza in motivare.Potrivit Tribunalului Bucuresti, gravitatea faptei comise de Beuran consta si in faptul ca acesta ar fi actionat intentionat, in sensul "vanzarii unui post" din pozitia celui care conduce si care ar fi trebuit sa se bazeze pe "criterii care privesc exclusiv performanta".DNA preciza ca, pe 18 decembrie 2018, Mircea Beuran, in calitate de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul UMF "Carol Davila", a acceptat si primit de la un medic (martor in cauza) intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti suma de 10.000 euro in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.Concret, Beuran este acuzat ca a primit banii respectivi atat pentru a propune in cadrul UMF "Carol Davila" scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea chirurgie generala, pe o perioada determinata, cat si pentru a asigura castigarea acestui concurs de catre medicul care i-a dat mita.Procurorii noteaza ca, pana in prezent, postul respectiv nu a fost scos la concurs.Mircea Beuran a fost seful Sectiei de chirurgie de la Spitalul Floreasca, el fiind demis in luna ianuarie, dupa ce o femeie a decedat in urma unor arsuri suferite pe masa de operatie.