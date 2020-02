Referat DNA: Mita pentru Beuran a fost data intr-o cutie tip cadou, de dimensiunea bancnotelor

DNA: O vadita stare de pericol social

Cazul generalului Blaj, dat exemplu

"Decredibileaza sistemul medical"

Beuran este acuzat de aceasta infractiune in exercitarea functiilor de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.Detaliile apar in referatul procurorilor DNA, prin care au cerut arestarea preventiva a medicului pentru 30 de zile. Tribunalul Bucuresti a respins aceasta cerere si a decis ca Mircea Beuran sa fie arestat la domiciliu Potrivit unor surse judiciare, este vorba de o cutie de dimensiunea bancnotelor. In momentul in care Beuran ar fi primit aceasta cutie de la denuntatoare, ar fi cantarit-o in mana cateva secunde, pentru a evalua despre ce suma ar fi vorba si ar fi fost de acord. Sursele citate au explicat ca denuntatoarea ar fi facut un credit bancar pentru a plati cei 10.000 de euro.Antena3 a discutat cu denuntatoarea din acest caz. Este vorba despre medicul specialist Carmen Haiducu, de la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca.Femeia a spus ca le-a trimis procurorilor DNA care instrumenteaza acest dosar acte si inregistrari care sustin acuzatiile de luare de mita. "Este o ancheta in curs si procurorii DNA au toate informatiile necesare", a spus Carmen Haiducu.Potrivit documentului DNA, denuntul in acest caz a fost facut pe 10 ianuarie 2020. Anchetatorii sustin ca in cauza exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca Beuran ar fi savarsit infractiunea de luare de mita."Modul de savarsire a faptei, savarsita de catre inculpatul Beuran Mircea, precum si valoarea folosului urmarit (10.000 de euro), contureaza o vadita stare de pericol pentru ordinea publica, avand in vedere contextul social si economic si justifica privarea de libertate.La aprecierea pericolului concret al faptelor trebuie avuta in vedere si reactia societatii la asemenea fapte, prin care a fost criticata de cele mai multe ori coruptia din domeniul public de sanatate," justifica DNA solicitarea de arestare.In referatul de arestare preventiva, este citata decizia prin care in iunie 2004 a fost arestat generalul de brigada Stefan Blaj, medic in Ministerul Apararii Nationale, care era acuzat ca ar fi pretins de la o persoana 4.000 de dolari pentru a-i asigura acesteia accesul la subiectele de examen pentru un post in reteaua Directiei Generale a Penitenciarelor."In absenta unui raspuns ferm al autoritatii judiciare, lasarea in libertate a inculpatului acuzat de o fapta de o asemenea gravitate poate crea in randul cetatenilor un sentiment de neincredere in organele statului si temerea ca valorile sociale nu pot fi protejate in mod eficient, in situatia unor fapte de acelasi gen," arata DNA.Procurorii mai sustin ca, in aprecierea pericolului concret, pentru ordinea publica pe care l-ar prezenta lasarea in libertate a lui Mircea Beuram, "."In egala masura, mai arata procurorii, masura arestarii preventive este proportionala cu gravitatea acuzatiei, avand in vedere ca Mircea Beuran detinea/detine importante calitati si functii publice, "iar prin exemplul sau si prin practica pe care o promoveaza, decredibilizeaza sistemul medical si universitar si altereaza valorile care ar trebui sa guverneze acest domeniu.""Se va observa si gravitatea faptei savarsite, constand inunui post de asistent universitar de catre insusi cel care conduce Departamentul 10 Chirurgie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmaciesi care ar fi trebuit sa aiba, mai mult decat oricine, criterii care privesc exclusiv performanta, iar nu, contra unor sume de bani, a posturilor in mediul universitar (si,, in domeniul medical)," conchide DNA.