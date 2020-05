Medicul Mircea Beuran ramane sub control judiciar

Ziare.

Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au verificat luni masurile preventive in cazul medicului si au decis mentinerea controlului judiciar, dispus anterior de procurorii DNA.De asemenea, a fost mentinut sechestrul asupra unui cont bancar, pana la concurenta sumei de 10.007 euro.Pe 29 aprilie, Mircea Beuran, care indeplinea la data faptei functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ''Carol Davila'' Bucuresti, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de luare de mita Procurorii sustin ca, pe 18 decembrie 2018, Mircea Beuran ar fi primit de la un alt medic (martor in dosar) bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro, in schimbul numirii intr-un post de asistent universitar la UMF "Carol Davila"."Concret, inculpatul ar fi primit banii respectivi in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de catre martor a unui post de asistent universitar pe perioada determinata (in specialitatea chirurgie generala in cadrul UMF 'Carol Davila' Bucuresti), indatoriri ce puteau fi realizate de catre inculpat prin oricare din actele care intrau in competenta sa, in oricare din calitatile sale mentionate anterior", precizeaza procurorii.Initial, Mircea Beuran a fost plasat in arest la domiciliu, insa Curtea de Apel Bucuresti a revocat aceasta masura si a dispus ca medicul sa fie cercetat sub control judiciar."Fapta presupus a fi savarsita de catre inculpat este de o gravitate extrema, care se rasfrange asupra sigurantei si eficientei sistemului public de sanatate, in contextul in care medicii (care doresc posturi) acceseaza, prin intermediul inculpatului, aceste posturi, pe baza unor criterii pecuniare si nu conform competentei profesionale, urmate de obtinerea unor foloase considerabile pentru inculpatii cu functii de decizie.Prin actiunile sale, inculpatul a transformat o institutie publica de prestigiu (...) in propria 'piata de desfacere', ca sursa personala de venituri ilicite", se arata in motivarea deciziei Tribunalului Bucuresti din luna februarie, prin care Beuran era plasat in arest la domiciliu.