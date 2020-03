Mircea Beuran scapa de arestul la domiciliu. Ce nu are voie sa faca atat timp cat e sub control judiciar

Obligatiile impuse

Alte obligatii

Ziare.

com

Judecatorii au respins propunerea de prelungire a masurii arestului la domiciliu fata de Beuran formulata de DNA si au inlocuit-o cu controlul judiciar, pe o durata de 60 de zile, intre 12 martie si 10 mai 2020.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, Beuran trebuie sa respecte mai multe obligatii:a) Sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;b) Sa informeze, de indata, organul de urmarire penala, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, in fata caruia se afla cauza, cu privire la schimbarea locuintei;c) Sa se prezinte la organul de politie in raza caruia domiciliaza, ce este desemnat prin prezenta cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.Judecatorii i-au interzis lui Mircea Beuran sa ia legatura cu martorii din acest caz si sa nu desfasoare activitatea de presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, de director al Departamentului Chirurgie si sef al disciplinei Chirurgie Generala din cadrul aceleiasi universitati.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, Beuran mai trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) Sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata;b) Sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta;c) Sa nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu martorii:sau alti martori ce vor fi identificati si audiati in cauza;d)Instanta i-a atras atentia lui Mircea Beauran ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui chiar cu arestarea preventiva.