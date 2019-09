Mircea Cartarescu, nominalizat la un prestigios premiu literar francez

Ziare.

"Solenoid" concureaza cu alte 12 volume, la categoria literatura straina, potrivit nouvelobs.com "Abia aparutul meu Solenoid francez a luat deja un premiu, Prix Transfuge, si e acum nominalizat la mai cunoscutul Prix Medicis Etranger (n-am diacritice frantuzesti) . Chiar daca o sa ma aleg doar cu nominalizarea, tot e mai mult decat nimic", a scris autorul pe contul sau de Facebook.Editura Noir sur Blanc, la care este publicat romanul, a marcat de asemenea momentul in mediul online."'Solenoid', de Mircea Cartarescu, concureaza la premiul Medici 2019", se arata intr-o postare de pe Facebook-ul editurii.Aceasta relateaza ca o a doua selectie va avea loc pe 30 septembrie, iar cea de-a treia si ultima va avea loc pe 29 octombrie.Premiul va fi acordat pe 8 noiembrie.Romanul a fost tradus din limba romana in franceza de Laure Hinckel.Premiul Medicis este un premiu literar acordat anual, avand trei categorii: premiul Medicis (acordat unui roman, unei nuvele sau unei povestiri in limba franceza), premiul Medicis pentru eseu si premiul Medicis pentru literatura straina.La prima categorie s-au incadrat 15 romane, in timp ce la "literatura straina" concureaza 13 volume, inclusiv cel semnat de Cartarescu.