Mircea Diaconu spune ca va discuta cu ALDE si ProRomania pentru sprijin la prezidentiale

Amintim ca Mircea Diaconu - de profesie actor, fost ministru al Culturii si fost europarlamentar - si-a anuntat, in weekend, candidatura ca independent la alegerile prezidentiale din acest an. "Da, se pare ca voi avea discutii, de asta mi-am modificat programul (...), am primit telefon si m-au chemat la o discutie, asta si fac acum, ma duc. Ce am zis ieri ca nu voi negocia, termenul ramane in continuare asa, nu voi negocia, pentru ca n-am ce negocia.De pe o asemenea postura cineva vrea sa ma sprijine, e in regula, ma bucur si vad termenii sprijinului, atat, dar nu negociez nimic, ca n-am ce sa dau", a declarat Diaconu pentru RFI Romania.Referitor la informatiile potrivit carora liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se va retrage din cursa prezidentiala si va face o alianta cu partidul lui Victor Ponta, iar cele doua formatiuni il vor sustine pe el la Presedintie, Diaconu a precizat ca "probabil asa va fi"."Dupa cum arata lucrurile, apropo de telefonul de aseara tarziu si de faptul ca ma duc acum la discutiile astea, probabil ca asa si va fi, insa nu ma duc sa negociez, ci ma duc sa inteleg termenii si da, sa negociez, daca vreti sau sa securizez termenii relatiei", a adaugat fostul europarlamentar.Citeste si mai multe despre Mircea Diaconu: Voi discuta cu ALDE si Pro Romania pentru un sprijin la prezidentiale pe site-ul RFI Romania