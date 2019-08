Ponta il sustine pe Mircea Diaconu la Cotroceni, dar nu vede de ce sa faci motiune de cenzura

LIVE

Ziare.

com

"Majoritatea colegilor au fost de acord cu sustinerea lui Mircea Diaconu. Pentru ca este un candidat altfel.Nu va fi membru de partid, pur si simplu il sprijinim. Poate fi o solutie pentru ceea ce Romania asteapta in aceasta toamna, in noiembrie.(...) Am sustinut ideea unui candidat unic, nu s-a putut realiza acest lucru. Noi, ProRomania, il vom sustine pe candidatul independent Mircea Diaconu. Va avea tot spriijinul nostru pentru aceste alegeri", a declarat Victor Ponta, la finalul sedintei Delegatiei Nationale a ProRomania.Cat despre colegii de la ALDE, Ponta a precizat ca daca oamenii lui Tariceanu ies de la guvernare si decid sa il sustina pe Diaconu, "colaborarea noastra poate fi si dincolo de candidatura lui Diaconu, in zona parlamentara".Totusi, legat motiunea de cenzura anuntata azi de Ludovic Orban, Ponta ramane circumspect."Cred ca domnul Orban face un joc ascuns ori a vorbit aiurea. De ce sa faci motiune de cenzura, din moment ce Guvernul trebuie sa ceara vot pentru restructurare? Cred ca a iesit asa ...sa o sprijine pe dna Dancila", a spus Ponta.Amintim ca este o zi cruciala pentru coalitia de guvernare, de la ora 16:00 liderii ALDE se reunesc in sedinta si vor decide daca ies de la guvernare. Apoi, la 17:00, se reuneste si CEx-ul PSD, pentru a vedea ce e de facut in continuare, in functie de hotararea anuntata de Calin Popescu Tariceanu.