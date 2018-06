Romania risca infringementul din cauza tepelor din turism, sustine fostul ministru Mircea Dobre

Inca un faliment sonor in turism

Ce ne impune UE si ce-a facut Guvernul

"In lunile noiembrie si decembrie 2017 am dezbatut public un proiect de hotarare de guvern privind infiintarea FNGPT (Fondul National de Garantare a Pachetelor de Servicii Turistice) care trebuia sa functioneze in subordinea FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - n.red.).Vreau sa multumesc colegilor din Ministerul Turismului si a celor de la FNGCIMM pentru profesionalismul si implicarea realizarii acestui Fond prin care se urmarea garantarea tuturor pachetelor de servicii turistice achizitionate de toti cetatenii Romaniei, dar, din pacate, acest FNGPT nu se va mai realiza. De ce nu se va mai realiza? La aceasta intrebare trebuie sa ne raspunda Darius Valcov si Bogdan Trif - ministrul Turismului.Totodata, trebuie sa mentionez ca, nici pana in acest moment, Directiva Europeana 2302/2015 (noua legislatie europeana care garanteaza pachetele de servicii turistice achizitionate de persoanele fizice) nu a fost transpusa in legislatia nationala. Este obligatoriu ca aceasta directiva sa intre in vigoare de la 1 iulie 2018 (peste 8 zile), in toate statele UE, lucru care este aproape imposibil sa se intample in Romania si incompetentii acestui guvern care trebuiau sa se ocupe de aceasta problema (Andrusca Danut - Ministrul Economiei, si Trif Bogdan - Ministrul Turismului) vor duce Romania in infringement datorita neimplementarii legislatiei europene in domeniul turismului", scrie Dobre pe Facebook.Duminica, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca ofera asistenta juridica turistilor afectati de insolventa anuntata recent de agentia, care si-a anuntat prin mail partenerii si clientii ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de ei si le-a recomandat sa se adreseze asiguratorului City Insurance.In acelasi timp, ANAT a criticat modul in care Ministerul Turismului a tratat propunerile specialistilor din turism referitoare la modificarile legislative care sa asigure o garantare a sumelor platite de catre turisti in cazul intrarii in insolventa a agentiei de turism."Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a luat la cunostinta de pe pagina de internet a agentiei de turism Terra Tourism, prin anuntul publicat vineri, 22 iunie 2018, ca agentia membra ANAT va declansa procedura de insolventa.Ulterior, agentia Terra Turism a inchis orice canal de comunicare. Desi numarul turistilor afectati de intrarea in insolventa a Terra Tourism este limitat, situatia este regretabila. Pentru recuperarea sumelor datorate de catre Terra Tourism, turistii se pot adresa asiguratorului agentiei (polita de insolvabilitate seria BN Nr 000000764 incheiata la City Insurance SA), urmand a fi despagubiti in limita sumei de 50.000 de dolari, valoarea totala a politei de asigurare.Reprezentantii juridici ai ANAT sunt la dispozitia turistilor pentru a le oferi consultanta in demersurile privind inscrierea la masa credala.In ultimii doi ani, ANAT a inaintat mai multe propuneri catre Ministerul Turismului pentru modificari legislative care sa asigure o garantare a sumelor platite de catre turisti in cazul intrarii in insolventa a agentiei de turism, dar nu s-a ajuns la un consens", se mentioneaza in comunicatul citat.Potrivit sursei citate, incepand cu 1 iulie 2018, Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala o noua directiva care va reglementa modul de aplicare a conditiilor necesare pentru garantarea efectiva si reala a pachetelor de servicii turistice.Guvernul a adoptat, la finele lunii august 2017, o ordonanta care cuprinde o serie de masuri menite sa contribuie la protectia turistilor si la consolidarea disciplinei in materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice, documentul raspunzand atat cerintelor pietei, cat si celor ale Comisiei Europene, prin transpunerea noilor norme in domeniu."Agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national, care comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice sau rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama turistilor, in masura in care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului ca agentia de turism se afla in dificultate financiara, definita potrivit legii", se preciza, in data de 30 august 2017, in comunicatul Executivului.Conform Guvernului, in cazul in care in contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, agentia de turism asigura si garantii pentru repatrierea turistilor.Sistemele de garantare a raspunderii agentiilor de turism pentru furnizarea serviciilor turistice catre consumator sunt reprezentate de scrisori de garantie bancara, polite de asigurare sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot functiona distinct sau asociat. Garantia este efectiva si acopera costurile, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.Suma asigurata si modalitatea de organizare si functionare a sistemelor de garantare se stabilesc prin ordin comun emis de Ministerul Turismului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.