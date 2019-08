Cum a ajuns statul sa plateasca petrecerile tinerilor din PSD de la Poiana Brasov

Acuzatiile DNA

Marturiile acuzatoare

"A fost o intrunire cu caracter politic"

Sotia lui Draghici a achitat prejudiciul

Ziare.

com

In acelasi dosar, Cristian Melesteu, fost sef de directie in Ministerul Tineretului si Sportului si fost consilier judetean PSD Arges, finul deputatului Mircea Draghici, si Doru Balasoiu, consilier al deputatului Mircea Draghici, au fost condamnati la 3 ani cu suspendare.Potrivit acuzatiilor din acest caz, Cristian Melesteu ar fi platit cu banii Ministerului Tineretului si Sportului organizarea unei tabere politice de dezvoltare personala si leadership pentru organizatia de tineret a PSD Arges, la doua hoteluri din Poiana Brasov, iar pe lista de participare au fost trecuti studenti de la o facultate din Pitesti.Un eveniment la care au participat mai multi lideri din cadrul PSD si TSD. Georgiana Draghici ocupa atunci functia de presedinte al TSD Arges.", sustinea DNA. Acuzatiile vizau infractiunile de fals si abuz in serviciu.Pentru decontarea proiectului, cei implicati au depus liste de participanti fictivi, diagrama de cazare si pontajul de masa, de asemenea fictive, ca anexe ale documentatiei de decontare a proiectului studentesc.Potrivit DNA, Georgiana Draghici este cea care i-ar fi solicitat unui cadru unversitar datele unor studenti de la Facultatea de Stiinte Social Umane, specializarea Jurnalism, din Pitesti, care au fost trecuti fictv ca participanti la un proiect din banii MTS. Aceste date i-au fost transmise lui Doru Balasoiu si inca unei persoane, cu indicatia de a-l "completa cu mai multe tipuri de scris".La terminarea lucrarilor taberei politice, s-a organizat o cina festiva si o petrecere de socializare.Potrivit motivarii sentintei, studentii al caror nume apareau pe aceste acte au declarat in fata instantei ca nu au participat la nicio activitate si nu si-au recunoscut semnaturile pe lista de participare.Zeci de marturii, sute de documente si interceptari telefonice sunt principalele probe in acest caz.", este concluzia Tribunalului Bucuresti.Instanta arata ca acest lucru rezulta cert din toate depozitiile martorilor, atat ale celor care au participat la respectiva tabara politica in calitate de membri de partid ai TSD, cat si ale celor care nu au participat, dar, scriptic, figurau ca au participat, pentru a fi justificata decontarea cheltuielilor ocazionate de acest eveniment de catre Ministerul Tineretului si Sporturilor - Directia Programe si Activitati pentru Studenti, condusa de Cristian Melesteu.Tribunalul precizeaza ca circa 70 de persoane audiate ca martori au confirmat ca a avut loc o intrunire cu caracter politic la Poiana Brasov, organizata de conducerea de partid a TSD din Pitesti, la initiativa Georgianei Draghici, "".Potrivit motivarii, Georgiana Draghici a achitat integral prejudiciul, iar acest lucru a fost retinut de instanta ca o circumstanta atenuanta."In concret, instanta se va orienta spre minimul special prevazut de lege pentru infractiunile fata de care a constatat ca fiind dovedita vinovatia inculpatilor,", motiveaza Tribunalul Bucuresti.