DNA: Draghici a incercat sa scape de controlul Autoritatii Electorale la PSD, laudandu-se ca urmeaza sa fie numit sef la AEP

Chiar a fost in carti pentru AEP

Hocus-pocus cu prejudiciul

Amintim ca Draghici a fost azi trimis in judecata de DNA pentru deplapidare si utilizarea subventiilor primite de PSD de la stat in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate.Anchetatorii DNA fac trimitere la declaratiile mai multor martori, care au aratat ca "pe parcursul derularii controlului,In 19 februarie 2019, fostul secretar general al partidului Codrin Stefanescu anunta ca Mircea Draghici va fi propus de PSD pentru functia de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), potrivit unei decizii luate in CEx-ul formatiunii politice.Cateva zile mai tarziu, pe 25 februarie, a iesit public infomatia ca Draghici nu va mai candida la functia de sef al Autoritatii Electorale Permanente. Aparuta mai intai pe surse, informatia a fost confirmata de Liviu Dragnea.Intr-o scurta conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei Biroului Permanent National, Liviu Dragnea a spus ca Mircea Draghici a acceptat "sa ramana in partid pentru a coordona activ" urmatoarele campanii electorale si sa nu mai demisioneze pentru a putea candida la sefia AEP.Pozitia PSD in cazul recuperarii sumelor din acest caz s-a schimbat in functie de liderii partidului, potrivit DNA.Astfel, in perioada in care la sefia partidului erau Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu- secretar general, la inceputul lunii iunie, PSD a invederat la DNA ca nu i-a fost produs niciun prejudiciu material in acest caz.Asta intrucat nu a suferit o paguba, "pretul inchirierii imobilului a fost unul avantajos raportat la piata" si "instrainarea autoturismului s-a facut la pretul de achizitie."Printr-o adresa trimisa in iulie 2019, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, secretariatul general al PSD a comunicat faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 120 alin 1 teza I C.p.p. "urmeaza ca, in urma propriilor analize, sa isi exprime pozitia procesuala cu privire la constituirea de parte civila pana la inceperea cercetarii judecatoresti in cauza.""Sustinerile persoanei vatamate nu pot fi luate in considerare, intrucat infractiunile de delapidare s-au consumat la momentul insusirii sumei de 380.000 EURO pentru plata unui imobil, respectiv remiterea autoturismului in valoare de 324.799,99 lei catre (.....), restituirea ulterioara a unei parti din valoarea imobilului, precum si plata in mai multe transe pe un interval de peste 12 luni a autoturismului, reprezentand modalitati de reparare a prejudiciului", explica DNA.