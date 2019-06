DNA l-a informat pe Draghici ca e inculpat in dosarul de delapidare: Sunt realmente uluit!

Ziare.

Dupa ce a plecat de la sediul DNA, Draghici a scris pe Facebook ca este uluit de aceasta decizie.Totodata, el a facut referire si la situatia sotiei sale, care a fost condamnata, in luna mai, de Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu suspendare , intr-un dosar privind organizarea unei tabere politice a TSD Arges, platita cu banii Ministerului Tineretului si Sportului."Sunt realmente uluit de decizia DNA de astazi. Nu exista absolut nicio ratiune pentru punerea in miscare a actiunii penale, niciun argument sustenabil. Ca si in cazul sotiei mele, totul pare a fi doar o parte a unei foi de parcurs stabilite in anumite laboratoare.In conditiile in care toti martorii au dat declaratii favorabile de la momentul in care am fost numit suspect si pana astazi, nu pot decat sa constat cu dezolare ca traim vremuri in care politia politica e vie si din ce in ce mai puternica.'Civilii din politica trebuie executati!'. 'Am inteles, sa traiti!'", a scris fostul trezorier PSD pe reteaua sociala.Actiunea penala se pune in miscare de procuror, prin ordonanta, in cursul cercetarii penale, de indata ce se constata ca exista probe din care rezulta motive intemeiate de a crede ca o persoana a savarsit o infractiune.In acest caz, este vorba despre delapidare si utilizarea subventiilor de stat in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate.Pe 2 aprilie, DNA anunta ca Mircea Draghici a fost pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie de la Autoritatea Electorala Permanenta.DNA arata atunci ca, in calitate de trezorier al PSD, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand partidului, Mircea Draghici, care are calitatea de suspect in dosar, si-ar fi insusit suma de 380.000 de euro prin incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, avand un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenita din subventii in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata partiala in proportie de peste 2/3 a unui imobil.A.D.