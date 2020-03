Inalta Curte incepe in forta procesul fostului trezorier PSD. Deputatul Draghici contesta probele DNA: Sunt nevinovat

DNA cere audierea lui Barbu si Neacsu

Se cer noi expertize

Citirea in sedinta publica a actului de acuzare inseamna inceputul procesului. Completul de judecata din acest caz este format din magistratii Aida Popa (presedinte), Ionut Matei si Horia Selaru. Parlamentarul este aparat de doi avocati.In fata instantei, Mircea Draghici a explicat ca vrea sa dea o declaratie dupa ce toti martorii vor fi audiati si a refuzat sa fie judecat in varianta simplificata, care presupunea recunoasterea faptelor si o reducere a pedepsei cu o treime:La termenul de joi, procurorul DNA si avocatii lui Draghici au discutat despre probele care urmeaza sa fie administrate in timpul procesului. Procurorul a insistat pentru audierea lui Corneliu Geana - proprietarul imobilului care ar fi fost achizitionat de Draghici cu banii PSD, primiti de la bugetul de stat.S-a mai cerut audierea mai multor inspectori si sefi din cadrul Autoritatii Electorale Permanente, printre care si fostul si actualul sef al institutiei, Daniel Barbu si Constantin Mituletu-Buica, dar si a deputatului Marian Neacsu, fost secretar general al PSD si fost membru al Biroului Permanent.Pe de alta parte, avocatii lui Draghici au cerut ca inspectorii AEP care au facut controlul la PSD sa nu fie audiati. Motivul: Exista la DNA un dosar separat din aceasta cauza, privind modul in care sefii AEP au incercat sa blocheze controlul la PSD, caz in care este cerecetat chiar fostul sef al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Daniel Barbu.In plus, la dosarul cauzei se afla rezultatul controalelor la PSD realizate de Curtea de Conturi si AEP: "Acesti martori solicitati de DNA nu pot aduce nimic nou."Avocatii lui Draghici contesta mai multe expertize si procese-verbale realizate de DNA. Cel mai important este cel privind localizarea prin GPS a lui Mircea Draghici la vila din Pipera."Datele obtinute in mod autorizat de un judecator au fost interpretate in mod unilateral si nu pe baza de expertiza a ofiterului DNA. Le contestam sub aspectul acuratetii. Nu este adevarat ca inculpatul Draghici a locuit in aceasta casa. Ofiterul DNA spune ca acele semnale ar fi pornit din acea zona, domnul Draghici sustine ca nu este asa.," explica unul dintre avocati.Aparatorii lui Draghici au solicitat si realziarea unor expertize in dosar, de evaluare imobiliara si financiara.Primii martori din acest caz vor fi audiati pe 2 aprilie. Inalta Curte urmeaza sa se pronunte joi dupa-masa pe solicitarile de probe ale DNA si ale avocatilor lui Mircea Draghici.