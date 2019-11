Achitarea lui Mircea Draghici si Constantin Nicolescu, anulata. Dosarul se rejudeca de la zero

Ziare.

Hotararea instantei a fost luata in baza deciziei Curtii Constitutionale privind rejudecarea unor dosare care au fost solutionate de completuri de judecata de la Instanta suprema care nu erau specializate in cazuri de coruptie."Cu majoritate, admite apelurile declarate de Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de apelantii intimati inculpati Cioflan Iulian, Dochinoiu Nicolae, Ene Florea, Patrascu Gheorghe, Pupaza-Rosu Sevastian si Voicu Dumitru impotriva sentintei penale nr. 393 din data de 27 iunie 2018, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, in dosarul nr. 4215/1/2015.Desfiinteaza sentinta penala apelata si dispune rejudecarea cauzei de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala (...) Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12 noiembrie 2019", se arata in decizia instantei.A existat si o opinie separata a unui judecator, in sensul suspendarii procesului si sesizarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru a afla daca se aplica sau nu decizia CCR in dosarele de fraude cu fonduri europene.In iunie 2018, Mircea Draghici si Constantin Nicolescu au fost achitati intr-un dosar in care sunt erau judecati pentru fapte de coruptie alaturi de 38 de primari si viceprimari de comune, un fost director executiv al Agentiei de Implementare a Proiectelor Arges si doua angajate ale unei firme de consultanta.Cei 43 de inculpati au fost trimisi in judecata pe 23 noiembrie 2015 de procurorii DNA Pitesti, intr-un dosar in care prejudiciul este de aproape un milion de lei, reprezentand paguba adusa unui numar de 35 de unitati administrativ-teritoriale prin incheierea unor contracte de consultanta.Mircea Draghici, fost deputat si fost trezorier al PSD, este acuzat de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (34 de acte materiale), si complicitate morala mijlocita (in forma complicitatii la instigare) la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (10 infractiuni, din care trei in forma continuata).Constantin Nicolescu a fost trimis in judecata pentru folosirea influentei de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, abuz in serviciu, precum si instigare la infractiunea de abuz in serviciu.Potrivit DNA, faptele au fost savarsite in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta intre administratiile locale si o firma la care ar fi avut interese Mircea Draghici.Citeste si: