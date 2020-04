Deputatul Draghici nu poate justifica 1,2 milioane de lei. ANI sesizeaza DNA, ANAF si Combaterea Spalarii Banilor

Acuzatiile DNA: A delapidat PSD!

Totodata, in urma constatarilor, ANI a sesizat DNA, ANAF si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.184.547 lei si 15.600 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Draghici Mircea Gheorghe, deputat in cadrul Parlamentului Romaniei, in exercitarea mandatului 2016 - 2020", anunta ANI, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Reamintim ca Draghici a fost trimis in judecata anul trecut, in 25 iulie, de DNA, pentru savarsirea infractiunilor de utilizare a subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate si pentru delapidare.Conform procurorilor, in perioada 15 februarie 2018 - 11 iunie 2018, Draghici a utilizat suma de 380.000 de euro provenita din subventia acordata partidului de catre Autoritatea Electorala Permanenta, pentru a-si cumpara un imobil in cartierul Pipera, orasul Voluntari, judet Ilfov.Faptele de care a fost acuzat Draghici in acest caz ar fi facute in calitate de trezorier al PSD.Dupa cum aratam, ANI a sesizat, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre Draghici."De asemenea, avand in vedere elementele identificate din activitatea de evaluare, in conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, Agentia Nationala de Integritate a dispus sesizarea urmatoarelor institutii:- cu privire la posibile indicii privind incalcarea dispozitiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, in ceea ce priveste incasarea sumei in cuantum de 313.247,04 lei reprezentand venituri din chirii, de la societati comerciale care, la randul lor, realizau venituri in baza contractelor de prestari servicii de la o formatiune politica;- cu privire la posibile indicii privind incalcarea legislatiei fiscale in ceea ce priveste inregistrarea contractelor de inchiriere aferente perioadei 2017 - 2018, in anul 2019, respectiv dupa demararea cercetarilor de catre Agentia Nationala de Integritate, in baza carora a incasat suma de 313.247,04 lei;- cu privire la posibile indicii privind incalcarea legislatiei in materia spalarii banilor, in ceea ce priveste imobilele dobandite in anul 2018 de fiicele persoanei evaluate, cu suma totala de 100.000 lei, de la bunicii acestora, care anterior, in anul 2015, le dobandisera de la persoana evaluata si de la sotia acestuia, pentru suma de 59.800 euro", mai scrie in comunicat."Persoana evaluata a fost informata despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative.Draghici Mircea Gheorghe a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare," conchide ANI.