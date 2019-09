Inalta Curte decide inceperea judecatii in procesul lui Mircea Draghici: Probele au fost corect administrate de DNA

Acuzatile DNA

Un judecator de Camera Preliminara de la Inalta Curte a constatat legalitatea sesizarii ICCJ cu rechizitoriul DNA realizat in acest caz, precum si legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala."Dispune inceperea judecatii in cauza privind pe inculpatul Draghici Mircea Gheorghe," este minuta Inaltei Curti, din 13 septembrie.Decizia este cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Potrivit portalului ICCJ , Draghici a depus contestatia pe 14 septembrie."In perioada 15.02.2018 - 11.06.2018, inculpatul Draghici Mircea Gheorghe in calitatea mentionata mai sus, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand formatiunii politice respective, a utilizat suma de 380.000 euro provenita din subventia acordata partidului de catre Autoritatea Electorala Permanenta, pentru a-si cumpara un imobil in cartierul Pipera, orasul Voluntari, judet Ilfov", sunt acuzatiile DNA, dintr-un comunicat de presa remisCu acesti bani, Draghici ar fi acoperit partial, in proportie de peste 2/3, valoarea imobilului respectiv.Plata din subventii a sumei respective ar fi fost disimulata prin incheierea unui contract de inchiriere din care reiesea ca banii respectivi ar fi platiti de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului."In acest sens, in cursul lunii februarie 2018, in exercitarea functiei de trezorier, inculpatul, impreuna cu o persoana din familie, a negociat si a convenit sa achizitioneze, de la un vanzator, un imobil cu valoare de circulatie de peste 500.000 de euro, pe care sa-l achite, in parte, cu sume de bani pe care le gestiona in calitate de trezorier, si in parte, cu fonduri proprii", acuza procurorii.