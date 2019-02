Dupa Olguta Vasilescu, si Mircea Draghici isi retrage candidatura pentru Ministerul Transporturilor. Cu ce noi propuneri va veni PSD?

Bursa zvonurilor

"Am luat decizia de a-mi retrage candidatura pentru functia de ministru al Transporturilor. Cred cu tarie ca lucrurile importante se fac nu doar cu viziune, munca si perseverenta, dar si cu sacrificii. Am fost dintotdeauna si voi ramane un om de echipa si vreau sa multumesc tuturor colegilor din CEx pentru incredere si sustinere.Imi doresc un Minister al Transporturilor performant, cu mari proiecte deblocate, cu un plan de investitii si cu o strategie coerenta si sustenabila si pentru acest deziderat voi continua sa imi pun la dispozitia colegilor sprijinul si experienta, indiferent de pozitia sau functia in care ma aflu.Cred ca e responsabilitatea intregii clase politice sa nu uite ca se afla in slujba romanilor si a tarii, unde nicio miza personala nu isi are locul", a scris sambata dimineata pe Facebook Mircea Draghici Decizia de azi a deputatului PSD de Arges vine dupa ce marti Olguta Vasilescu a anuntat si ea ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dupa ce a fost respinsa in repetate randuri de presedintele Klaus Iohannis.Surse politice citate de Antena3 anunta ca PSD va propune la Ministerul Transporturilor pe Dragos Benea, senator PSD de Bacau, iar la Ministerul Dezvoltarii pe Laura Moagher, deputat PSD de Prahova."Ar trebui sa ii prezentam oamenilor. Dragos Benea a fost presedinte al Consiliului Judetean Bacau si a lucrat pe zona de Transporturi. Laura Moagher a fost director la parcul Bucov. (...)Propunerile, daca ar exista una sau doua, le face premierul. Trebuie sa avem o sedinta. Deocamdata suntem in buget, saptamana viitoare ne vom intalni si vedem ce facem", a spus Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, joi seara, la Antena3.Asadar, saptamana viitoare, PSD va face o sedinta de Comitet Executiv pentru a lua o decizie in legatura cu noile propuneri pentru Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor.Amintim ca saptamana trecuta Klaus Iohannis i-a prezentat Vioricai Dancila motivele pentru care refuza numirea Liei Olguta Vasilescu in Guvern. El a spus ca Vasilescu nu are experienta pentru functia de ministru al Dezvoltarii si a creat haos cat a fost la Ministerul Muncii prin legea salarizarii si cea a pensiilor. Totodata, Iohannis a trecut in revista si profilul conflictual al Olgutei Vasilescu, amintind de declaratiile razboinice, limbajul folosit si atacurile sustinute la adresa justitiei.Insa in acel mesaj Iohannis nu a pomenit nimic despre Mircea Draghici.De altfel, vineri, premierul Viorica Dancila a declarat ca nu a primit de la Klaus Iohannis niciun raspuns referitor la Ministerul Transporturilor , unde a fost propus Mircea Draghici."Nu am pana in prezent niciun raspuns legat de Ministerul Transporturilor, doar refuzul pentru Ministerul Dezvoltarii. Eu cred ca Parlamentul este suveran. S-a votat in Parlament. Dar de ce ma puneti pe mine sa discut despre ce a spus presedintele?Cred ca presedintele trebuie sa isi asume ceea ce a spus si sa dea dovada de responsabilitate si ma refer aici la Ministrul Transporturilor, cat si la bugetul de stat", a spus Viorica Dancila.B.B.