Mircea Draghici, in instanta: Nu sunt jurist sa raspund la intrebarile astea, sunt inginer

Ziare.

com

Mircea Draghici s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea termen intr-un dosar in care a fost achitat in prima instanta pentru complicitate la abuz in serviciu.Intrebat de jurnalisti cum interpreteaza decizia CCR care va duce la rejudecarea dosarului sau, Draghici a raspuns: "Eu nu sunt jurist sa raspund la intrebarile astea, sunt inginer. (...) Am luat achitare si doi dintre colegii nostri au trecut in nefiinta in timpul in care nu au reusit sa asculte hotararea instantei. (...) In mod normal, daca sunt trei judecatori care spun achitare, trei de la Inalta Curte, care spun toti trei la unison achitare, nu am emotii".Draghici a fost trimis in judecata de DNA in noiembrie 2015 pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate morala mijlocita (in forma complicitatii la instigare) la infractiunea de abuz in serviciu.In acelasi dosar sunt judecati Constantin Nicolescu, fost presedinte al CJ Arges, si alti 38 de inculpati, care la data faptelor erau primari si viceprimari de comune in judetul Arges, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, dar si Iulian Cioflanu, director executiv al Agentiei de Implementare a Proiectelor Arges.Potrivit DNA, faptele au fost savarsite in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta intre administratiile locale si o firma la care ar fi avut interese deputatul Mircea Draghici.