Mircea Dumitru, fost ministru al Educatiei in cabinetul Ciolos, va prelua, din 2019, presedintia Asociatiei Universitatilor din Balcani

Rectorul Universitatii Bucuresti a fost astfel votat in unanimitate de membrii prezenti la Adunarea Generala, in cadrul celei de-a IV-a conferinte a Balkan Universities Association (BUA,) care a avut loc la Tetovo, in Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, pe 30-31 martie 2018.Astfel, va exercita mandatul de presedinte pe perioada unui an, incepand din luna aprilie 2019 si pana in luna aprilie 2020.Totodata, Mircea Dumitru va face parte din consiliul director al BUA, alaturi de actualul presedinte al asociatiei, profesorul Leonidas Mitkas, rector al Universitatii "Aristotel" din Tesaloniki, Grecia, si de profesorul Erhan Tabakoglu, rector al Universitatii "Trakia" din Edirne, Turcia, se arata intr-un comunicat al institutiei.Balkan Universities Association este o asociatie alcatuita din peste 60 de universitati din Grecia, Bulgaria, Turcia, Albania, Macedonia, Bosnia-Hetegovina, Muntenegru, Kosovo si Serbia.BUA isi propune sa contribuie la consolidarea procesului de pace si de stabilitate in Balcani prin dezvoltarea relatiilor bi- si multilaterale de conlucrare si de colaborare academica si stiintifica dintre universitatile membre."Cultura, cercetarea stiintifica si invatarea, transmiterea traditiilor istorice noilor generatii sunt instrumente puternice pentru cunoasterea reciproca, pentru acceptarea celuilalt si pentru a cladi o reala toleranta politica si religioasa. Mai multa cunoastere si intelegere inseamna mai putine confruntari si razboaie", a precizat rectorul Mircea Dumitru.Noul presedinte al BUA a mentionat si cateva dintre obiectivele viitoarei presedintii, printre care cooptarea altor universitati prestigioase din zona si o mai activa implicare sociala, culturala si politica, mai ales in problemele geo-politice actuale, atat nationale, cat si regionale.La cateva luni dupa plecarea cabinetului Ciolos de la guvernare, in septembrie 2017, Mircea Dumitru, rector al Universitatii din Bucuresti, a fost ales si presedinte al International Institute of Philosophy (Institutul International de Filosofie).Mircea Dumitru este doctor in filosofie al Tulane University (New Orleans, Louisiana) din anul 1998 si doctor in filosofie al Universitatii din Bucuresti.Este specializat in logica filosofica, filosofia limbajului si metafizica analitica a modalitatii. Din 2011 este rector al Universitatii din Bucuresti si membru al Academiei Romane din 2014. In perioada 2011 - 2014 a fost Presedintele Societatii Europene de Filosofie Analitica.La sfarsitul lunii ianuarie, Mircea Dumitru a demisionat din toate functiile pe care le avea in Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), ca urmare a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei.