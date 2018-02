Mircea Dumitru: Mesajul e sa uitam de plagiate. Ciolos si Iohannis nu au sustinut oprirea politizarii universitatilor Interviu

Ati anuntat recent demisia din CNATDCU ca reactie la declaratiile ministrului Popa privind plagiatele. Au existat unele speculatii privind formalizarea deciziei. Ati trimis demisia la minister?

Oare nu e mai rau faptul ca din Consiliu se retrag tocmai cei care au principii, care au exigente si raman cei comozi? Nu era mai utila ramanerea dvs in CNATDCU?

In cel fel sa aiba o influenta mai mare?

Domnul ministru Popa spune intr-o celebra declaratie ca e cam mare agitatia cu plagiatele care nu sunt atat de multe incat sa reprezinte marea problema a invatamantului romanesc.

Daca exista suspicinea asupra multor demnitari, de ce nu s-a trecut la o operatiune ampla de verificare a tezelor?

Ati fost ministru, de ce nu ati declansat asa ceva?

Au fost chestiuni punctuale. Eu va intreb despre o operatiune ampla de luat la control tezele.

Este adevarat ce spune dl ministru Popa, ca nicio lege nu prevede unde trebuie puse ghilimele?

Intr-un interviu pe care mi l-a acordat mai demult, dna prof Miroiu atragea atentia ca o problema chiar mai mare decat aceea a plagiatelor este aceea a calitatii foarte slabe a multor teze de doctorat. Adica mediocritatea originala.

Consiliul rectorilor cere acum evaluarea scolilor doctorale. Cand si cum va incepe?

Dvs ati decis sa prorogati termenul de evaluare pentru toate scolile doctorale la gramada. Nu ar fi fost un moment in care legea va permitea sa faceti curatenie?

Nu pe toate. Dar sa le metineti doar pe cele in privinta carora exista premisa unui standard de calitate.

De ce nu ati declansat rapid evaluarea?

In 2011 toate scolile doctorale au fost evaluate in doar trei luni.

Nu puteati opri macar functionarea scolilor doctorale cu un numar mare de plagiate dovedite, precum ANI?

Era suficient sa nu prorogati termenul de evaluare.

Nu regretati ca ati dat sansa aceasta si celor care nu merita?

Impreuna cu dl rector Pricopie ati lansat initiativa pentru nepolitizarea managementului universitar. De ce nepolitizare si nu depolitizare? E doar un pericol, nu un rau intamplat deja?

Cat timp avem rectori membri de partid, puteti spune ca e doar un pericol care pandeste, nu un rau consumat deja?

Multi sau putini, fenomenul exista si e la liber, fiind eliminata incompatibilitatea din Legea educatiei. Ca ministru, ce ati facut ca sa reveniti la incompatibilitatea intre rectori si politica?

Nici de dl Ciolos, premier la vremea aceea?

Nici eliminarea incompatibilitatilor nu a fost in dezbatere publica si tot prin OUG a fost stabilita.

Cum explicati dvs scrisoarea celor 44 de rectori in favoarea dlui Popa? Dl Funeriu sustine ca a fost o reactie de eliberare de sub "tocul" dnei Andronescu.

Vi s-a propus sa semnati?

De ce?

Considerati ca dl Popa este un pas inainte fata de dl Pop?

Daca un elev de clasa a VIII-a ar face la examenul de evaluare greselile gramaticale pe care le face dl ministru ar pica testul. Asa ca eu, personal, nu prea vad pasul inainte.

Este reprezentativ pentru invatamantul superior romanesc faptul ca un om care vorbeste despre "celalant" si face grave dezacorduri ajunge profesor universitar si rector?

Deci dl Popa e un caz izolat?

Cate universitati romanesti apar in clasificarile internationale?

Si de unde ar trebui apucata aceasta problema de calitate?

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru Ziare.com, rectorul Mircea Dumitru a dezvaluit ca in decembrie 2016 a propus, ca ministru al Educatiei, introducerea unui articol care sa interzica formal ca rectorii de universitati sa fie membri de partid si sa faca politica in mod activ. Nu a fost insa sustinut nici de premierul Ciolos, nici de presedintele Iohannis: "Mi s-a spus nu e momentul acum, nu a fost in consultare publica".Mesajul noului ministru al Educatiei e sa uitam ca poate atat de multi demnitari in functie ascund plagiate si sa ne uitam numai spre viitor. Lipseste vointa politica puternica pentru realizarea unei ample evaluari a tezelor de doctorat , atrage atentia rectorul Universitatii Bucuresti.Inteleg ca trebuie sa fac o teorie a demisiei pentru ca, se pare, unii nu inteleg lucruri simple sau se fac ca nu le inteleg. Cuvantul "demisie" face parte din categoria expresiilor pe care noi, logicienii, le numim expresii performative, adica a acelor expresii a caror simpla rostire face sa se intample ceea ce cuvantul semnifica.Dl Campeanu si echipa au spus ca actul nu a fost inregistrat la minister. Atunci sa vorbeasca cu ministerul, nu cu mine. Pentru ca, atat la dl director Ciuca, cat si la dna Rotaru, care asigura secretariatul tehnic al CNATDCU. Apoi am retransmis demisia semnata olograf pe 2 februarie. Daca aceasta nu e o demisie reala, atunci sa mi se spuna ce este o demisie reala?!Dar asta se intampla cu institutiile noastre.Nu era. As fi ramas intr-o structura care ar fi votat anumite decizii luate cu ignorarea interventiei mele si dupa un numar de saptamani s-ar fi spus ca sunt acolo, dar lucrurile merg in aceeasi directie pe care nu ne-o dorim.Demisia mea a creat o uriasa emotie publica, la care nu ma asteptam, au fost sute de mii, spre un milion de oameni care au reactionat citind comunicatul de pe contul meu de Facebook ... Discutia vad ca se amplifica, acum se discuta despre motivele pentru care am demisionat. Si poate ca asta va avea o influenta mai mare decat daca as fi ramas si mi-as fi facut treaba doar in comisia de filosofie.Poate comisiile in care teze de doctorat asteapta de luni de zile sa fie evaluate si sa se dea un verdict asupra suspiciunilor de plagiat vor incepe sa functioneze.Si ma mai intrebati de ce mi-am dat demisia?... Daca sunt putine, inseamna ca putem rezolva foarte repede problema, nu?... Eu nu cred insa ca sunt putine.La cateva ore dupa ce dl ministru a facut acea declaratie publica, care a si declansat decizia mea de a demisiona, tot domnia sa a anuntat ca vor deveni obligatorii niste cursuri de etica a cercetarii stiintifice, de deontologie profesionala, cursuri pe care UB le-a propus in vara anului trecut pentru studentii doctoranzi, in primul rand. In paranteza fie spus, pentru aceste cursuri, universitatea noastra e cercetata acum de catre corpul de control al ministrului Educatiei.Daca e ceva logic si rational in succesiunea acestor declaratii,Eu nu pot merge mai departe cu o asemenea abordare, care arunca in derizoriu ceea ce e important pentru orice universitate: reputatia pe care o are pentru ca cercetarea stiintifica se face in mod corect.In chestiuni care tin de institutii si reguli, ceva e posibil daca si vrem ca acel lucru sa fie posibil. Si exista o atitudine transpartinica potrivnica, sunt foarte multi cei care doresc sa ascunda aceste lucruri.Cand am fost ministru au fost retrase niste titluri.Era in curs de desfasurare, cu toate lucrarile asupra carora planau suspiciuni. Nu pot spune ce s-ar fi intamplat daca, din ianuarie 2017, functiona un guvern care sa aiba un asemenea angajament.Ideea asta e urmuziana de-a dreptul. Bineinteles ca exista reglementari privind preluarea unor fraze, expresii, fragmente, idei. Daca nu ar fi asa, eu, ca profesor de logica, as putea reformula anumite pasaje din tratatul "Organon" al lui Aristotel si as deveni autorul primului tratat de logica formala.Evaluarea e relativa de multe ori, dar pentru plagiat avem criterii obiective. Mai intai noi trebuie sa ii invatam sa respecte regulile, in frunte cu onestitatea cercetarii, care e ABC-ul. Bineinteles, ideea nu contravine sustinerilor dnei profesor Miroiu, sunt doua perspective complementare.Trebuie sa avem pusa la punct metodologia elaborata de ARACIS si ar fi de dorit si implicarea unei agentii internationale cu experienta in domeniu, pentru a avea legislatia generala, cea specifica si demararea proiectului. Ar trebui sa ne axam pe valoarea calitativa a cercetarii doctorale, ceea ce spuneati mai devreme foarte bine, si mai putin asupra chestiunilor cantitative.Toate cer un timp de pregatire, noi amanam luarea deciziilor importante si din momentul in care, in 2016, am prorogat aplicarea legii, atunci cand scolile doctorale ieseau din perioada de functionare legala, au trecut deja aproape doi ani si inca nu am inceput evaluarea.Sa inchidem toate scolile doctorale?Ar fi fost ceva subiectiv si atacabil.Era termenul prea scurt.Cu o lege si un pachet de documente de evaluare care existau, fusesera formulate, discutate inainte de cele 3 luni, cat a luat implementarea. Cand am preluat eu mandatul de ministru, in vara lui 2016, erau multe lucruri de facut in acelasi timp. Dl Funeriu a avut la dispozitie 2-3 ani.Nu exista o confirmare oficiala a acestor plagiate, nu era o decizie pentru acele sesizari care si acum asteapta la comisii. Doar in cateva cazuri au existat decizii. Sa inchid o scoala doctorala ar fi fost un demers atacabil, pentru ca venea pe niste ipoteze speculative.Acelasi lucru s-ar fi aplicat la toate universitatile din Romania, inclusiv cele mari, care au cercetare doctorala.Nu, pentru ca orice masura de acest fel ar fi fost contestata si ar fi creat in tot sistemul de educatie o perturbare si mai mare. Am fi ajuns in instanta, unde masura ar fi fost respinsa, cum i s-a intamplat si dlui Funeriu exact cu Universitatea din Suceava.Din punct de vedere strict tehnic, managementul nu e foarte politizat si fiecare universitate doreste sa aiba autonomie. Pe de alta parte, echilibrul e foarte fragil si evenimentul recent, in care a fost transmisa public scrisoarea rectorilor de sustinere pentru dl profesor Valentin Popa , releva ca exista un pericol mare ca in caz de criza rectorii sa se comporte ca actori politici si sa devina purtatori de cuvant ai intereselor unor partide.Din cele 90 de universitati ale Romaniei, doar unele au rectori membri de partid. Bineinteles, aici discutia e ampla, in legatura cu politizarea.Legea Educatiei spunea ca exercitarea functiei de rector este limitata la doua mandate, iar in forma amendata aceasta constrangere a fost relaxata si s-a introdus ideea ca mandatele sa fie complete. Daca esti suspendat o vreme si nu ai un mandat complet, dupa 4 ani poti cere inca unul.Universitatea din Bucuresti a introdus in Carta ideea ca un rector poate sa isi exercite functia pe perioada a cel mult doua mandate, chiar daca acestea nu sunt complete. Ministerul ne-a si atras atentia ca prevederea nu e conforma cu legea, dar noi am insistat sa mentinem propria noastra reglementare. Va rog sa urmariti ce se va intampla cu cei suspendati din diverse motive, daca vor fi in continuare rectori si in al treilea mandat.Eu nu vreau sa-l judec pe dl Popa inainte de a vedea ce face. Am spus ca voi fi primul care va felicita ministerul Educatiei daca va lua masuri benefice pentru invatamantul din Romania. Si am salutat introducerea cursurilor de etica a cercetarii.Daca l-au sustinut de teama revenirii dnei Andronescu sau din alte motive, nu stiu. Dar un lucru e sigur.Refuz sa cred ca toti cei 44 au o simpatie fata de actualii guvernanti. Dar o astfel de reactie tradeaza teama si nesiguranta, ca trebuie sa fii prudent, daca te pui rau cu puternicii zilei pana la sfarsitul ei o patesti, nu primesti finantare suficienta sau nu o primesti la timp.Acest comportament are ceva rational in el, daca ne gandim la cum functioneaza, de decenii,institutiile din Romania.Nu. Mesajul de sustinere transmis de prof. Cimpeanu la mine nu a ajuns. De ce credeti ca nu a ajuns?Pentru ca sunt foarte predictibil si stia raspunsul meu, deci nu avea rost sa mi-l mai solicite.Da, un pas bun inainte pentru ca stie foarte bine invatamantul superior in zona tehnica. Insa modul in care si-a inceput mandatul, afirmand ca se insista mult prea mult asupra plagiatelor, denigrand in felul acesta realizarile din invatamantul superior, m-a facut sa ma delimitez de domnia sa. Recunoasterea onesta a unor greseli nu este incompatibila cu acceptarea si recunoasterea aspectelor pozitive reale din invatamant si cercetare.M-ati intrebat comparativ cu dl Pop. Si, comparativ, e mai bun, dupa pararea mea. Fara nicio comparatie, e altceva. Daca luam ca standard ce ar trebui sa fie un rector, un ministru al Educatiei, care ar trebui sa fie nivelul de cultura, cum ar trebui sa se exprime, sigur ca sunt multe lucruri care lasa de dorit si inainte de a fi numit ministru, dar si in ziua cand a fost numit.Cei mai multi rectori nu sunt asa.Nu am facut un test si, sincer sa fiu, nu mai bag mana in foc.Pana in 10 universitati, in diferite ranking-uri. Deci sub 10%.Finantare adecvata, politica transpartinica pe termen lung de intarire a calitatii si a formarii pregatirii personalului didactic , formarea profesorilor pentru invatamantul preuniversitar asumata de universitati si ong-urile din domeniu, daca vreti. DeciCopiii nostri sunt foarte inteligenti si au o capacitate de a se informa in timp real cu mult mai buna decat a avut-o generatia mea, atunci cand parcurgea etapa de formare in scoala. Dar pregatirea, nu numai pe linia educatiei formale, ci si pregatirea pentru viata, cladirea personalitatilor, toate acestea sunt in mare suferinta. Scoala e in mare suferinta.