Rectorul Universitatii Bucuresti demisioneaza din CNATDCU, din cauza numirii lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei

Dumitru este unul dintre putinii rectori care nu au semnat scrisoarea de sustinere a lui Valentin Popa pentru Ministerul Educatiei.In cadrul CNATDCU - organism care garanteaza practic corectitudinea in mediul academic - rectorul universitatii Bucuresti detinea 3 functii: membru in Consiliul General, presedinte al Comisiei de Filosofie si membru al Comisiei de Filosofie.Dupa verdictele de plagiat date in cazul unor demnitari cunoscuti ca Gabriel Oprea si Petre Toba, CNATDCU a intrat in atentia oamenilor politici, care au incercat sa castige controlul asupra functionarii sale. Anul trecut, academicianul Marius Andruh a demisionat de la conducerea CNATDCU dupa ce in timpul Guvernului Grideanu se facusera mai multe schimbari in structura si modul de functionare ale Consiliului.Mircea Dumitru se numara si printre fondatorii consortiului Universitaria, unul dintre cele mai active grupuri academice romanesti.Redam integral continutul mesajului pe care rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, l-a adresat viitorului ministru al Educatiei, Valentin Popa:"Va rog sa luati nota de demisia mea din toate functiile pe care le ocup in cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU): membru in Consiliul General, Presedinte al Comisiei de Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie.Domnule Ministru,Prezenta mea in acest Consiliu ar fi total irelevanta si ar induce unui observator impartial de buna credinta falsa impresie a unui acord de fond intre viziunea dumneavoastra si a mea cu privire la standardele eticii academice, in timp ce mie imi este evident, urmarind declaratiile publice de astazi ale domniei voastre, ca as fi pus in situatia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile.Am reflectat la nevoia de a pune in acord conduita mea publica si asumarea unor functii in serviciul comunitatii academice cu valorile integritatii profesionale in care continui sa cred cu obstinatie. Si am ajuns la concluzia ca un act salubru de minima decenta publica este sa ma retrag din toate functiile asociate cu functionarea Ministerului Educatiei.Atata timp cat pozitia de ministru a fost gerata de un, desi nu m-am simtit in ordine cu mine insumi, am considerat ca nu exista - inca - o puternica incompatibilitate intre, pe de o parte, faptul ca demnitarul cu cea mai inalta functie in sistemul de educatie era un agramat lamentabil si un incult irecuperabil si, pe de alta parte, lucrarea mea in slujba acreditarii academice in domeniul meu de expertiza, filosofia. Am considerat ca e o datorie pe care o am fata de comunitatea mea profesionala.Dar acum lucrurile au luat o intorsatura grotesca!Atunci cand demnitatea publica ocupata candva de Spiru Haret ii revine unui universitar care este si rector, iar acestasi ar trebui, mai degraba, sa "puna mana" pe o carte elementara de sintaxa si de semantica a frazei, decat sa gestioneze o reponsabilitate uriasa pentru copiii si viitorul acestei tari,... ei bine! in astfel de circumstante, prezenta mea in continuare in consilii ale ministerului ar dauna mult propriei mele sanatati sufletesti.Din pacate sau, cine stie, poate din fericire, constat ca nu mai sunt contemporan cu propria mea epoca sau cu timpul vietii mele! Este momentul sa ma retrag in liniste si sa 'imi cultiv propria gradina' (Voltaire).Fara speranta, dar impacat cu mine insumi,Mircea Dumitru".