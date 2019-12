Mircea Dusa a demisionat din functia de prefect de Mures

Ziare.

"Motivele sunt mai multe, dar eu sunt un om cu demnitate si onoare si tocmai de aceea am facut acest lucru (...) Vad vorbind pe la televizor tot felul de doamne si de domni vorbind despre meritocratie, despre experienta in administratie, despre profesionalism si cred ca eu, care am vreo 40 de ani de administratie vechime, incepand cu vreo trei mandate de primar si viceprimar, unul de prefect, trei mandate de parlamentar, unde am indeplinit si functii de conducere, fie ca erau de presedinte de comisie sau vicepresedinte al Camerei Deputatilor sau liderul celui mai mare grup parlamentar din Camera Deputatilor.De asemenea si vreo trei mandate de ministri - ministru pentru Relatia pentru Parlamentul, ministrul Administratiei si Internelor, ministrul Apararii, secretar de stat si din nou prefect, cred ca nu am suficienta experienta si e necesar ca specialisti in domeniu sa vina sa gestioneze problemele administrative, economice si sociale din judet", a spus Dusa.Mircea Dusa a afirmat ca "nu alearga dupa functii"."Un motiv mult mai serios este acela ca, in conformitate cu prevederile legii, prefectul are cateva atributii importante si una dintre atributiile importante este urmarirea obiectivelor din programele de guvernare si eu nu pot fi demagog si am si demnitatea necesara, nu pot sa vorbesc despre un program de guvernare, de exemplu cresterea salariilor, a punctului de pensie, dar si alte obiective din programul de guvernare si maine sa vorbesc despre inghetarea salariilor, despre masuri de austeritate sau alte masuri din acestea care sunt restrictive. Demnitatea mea este mai presus decat o functie si nici nu alerg dupa functii", a mai spus el.