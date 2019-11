Mircea Lucescu, noul selectioner al Romaniei?

Ziare.

Juniorul familiei Lucescu sustine ca tatal sau are experienta, valoare si chiar varsta perfecta pentru acest rol de selectioner.Totusi, proaspatul campion al Asiei cu Al Hilal marturiseste si ca "Il Luce" n-ar prea fi dispus sa revina in tara pentru a antrena."Personal, eu cred ca da. Eu cred ca are experienta si valoarea, are varsta perfecta, se potriveste la acest moment pentru asa ceva. Are ochiul, este unul dintre antrenorii cei mai titrati din lume. Asa gandesc eu. Nu stiu ce ar spune daca-l intrebi pe el. Din discutiile pe care le-am avut cu el saptamanile trecute, nu l-am simtit ca ar vrea sa mai revina. Nu am avut nicio discutie cu el pe tema echipei nationale", a spus Lucescu junior la Telekomsport FRF cauta un nou selectioner dupa ce Cosmin Contra a fost lasat sa plece la expirarea contractului, nationala ratand calificarea la Euro 2020 din preliminarii.Romania mai are sansa calificarii prin intermediul barajului din Liga Natiunilor, iar urmatorul antrenor al primei reprezentative va trebui sa isi asume acest obiectiv.Pe lista scurta a celor de la FRF s-ar afla Mirel Radoi, selectionerul de la "tineret", Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, si Gica Hagi, patronul si antrenorul Viitorului.