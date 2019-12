Mircea Lucescu revine in fotbal: Iata cu ce echipa negociaza in aceste zile

Ziare.

Elvetienii de la FC Sion il vor pe "Il Luce", iar discutiile sunt destul de avansate, dupa cum anunta jurnalistii locali.Directorul sportiv al clubului, Barthelemy Constantin, a confirmat ca se discuta cu romanul, insa sustine ca lista posibililor antrenori este mai mare."Lucescu este unul dintre antrenorii cu care negociem. Nu este insa singurul. Ramane pe o lista scurta cu patru sau cinci nume", a spus acesta pentru Blick Tehnicianul roman este dorit insistent de patronul lui Sion, Christian Constantin, cei doi intalnindu-se pentru discutii in localitatea elvetiana Martigny.Se speculeaza ca au fost negocierile finale si ca "Il Luce" si-a dat acordul pentru a merge la echipa.Dupa cum sustine directorul sportiv, numele noului antrenor al echipei va fi anuntat cel mai tarziu pe 2 ianuarie, noul tehnician avand nevoie de cat mai mult timp pentru a cunoaste jucatorii."Avem garantia ca vom avea un nou antrenor la prima sedinte de pregatire din 2020, pe 2 ianuarie. Asa ca vom lua o decizie in zilele urmatoare, imediat dupa Craciun."Sion ocupa in prezent locul 7 in clasamentul din Elvetia, cu numai 21 de puncte, la 17 puncte in spatele liderului Young Boys.Mircea Lucescu, de cealalta parte, n-a mai antrenat de aproape un an, de cand a fost demis de la nationala Turciei din cauza rezultatelor nesatisfacatoare.M.D.