Oferta surprinzatoare pentru Mircea Lucescu: Antrenorul este dorit in Elvetia

Dupa interesul manifestat de brazilienii de la Santos, acum "Il Luce" este dorit in Elvetia.Potrivit jurnalistilor din aceasta tara , veteranul tehnician roman ar fi dorit de patronul celor de la Sion, arhitectul Christian Constantin.Constantin incearca sa gaseasca un tehnician capabil sa scoata echipa din criza in care se afla si crede ca Lucescu este omul potrivit, fiind un antrenor foarte experimentat.Exista si posibilitatea ca "Il Luce" sa fie cooptat in conducerea clubului, pe un rol de director tehnic ce va avea in atributii supravegherea activitatii viitorului antrenor.Ajuns la 74 de ani, Mircea Lucescu a ramas in afara fotbalului dupa ce a fost dat afara de la nationala Turciei, el luandu-si o perioada de pauza pentru a se decide ce vrea sa faca pe viitor.In ultima vreme s-a vorbit mult despre o revenire la Rapid, acolo unde ar fi propulsat de primarul Sectorului 1, dar si despre o aventura improbabila in Brazilia, la echipa care l-a lansat pe Neymar.Pana in momentul de fata Mircea Lucescu nu a confirmat negocierile si nu este clar daca isi doreste sa revina in fotbal.M.D.