Presedintele lui Santos nu-l vrea pe Lucescu: "Nu l-am contactat niciodata!"

Ziare.

com

Chiar daca "Il Luce" a declarat in presa din Romania ca numele sau este pe lista posibililor antrenori ai lui Santos, omul care va lua aceasta decizie sustine ca nu este nimic adevarat."Nu l-am contactat niciodata pe Lucescu. Toate optiunile sunt la mine, lucram intre 14 si 16 ore zilnic pentru a rezolva aceasta problema. Uneori, impresarii fac propuneri in numele lui Santos, dar niciunul nu a fost imputernicit de noi", a declarat Jose Carlos Peres pentru Fox Sports.Santos isi cauta antrenor dupa plecarea lui Jorge Sampaoli, iar in presa internationala au aparut mai multe variante pentru ocuparea acestui post.Oficialii gruparii "carioca" au recunoscut ca au pe lista atat antrenori brazilieni, cat si straini, ei sperand ca o decizie sa fie luata in scurt timp.M.D.