Mircea Lucescu, surprins la un meci din Champions League: "Il Luce" si-ar pregati revenirea in fotbal

Daca la prima vedere romanul a venit sa vada la treaba fosta sa echipa, Sahtior, jurnalistii straini sunt de alta parere.Pentru ca la meci s-a aflat si selectionerul Ucrainei, Andriy Shevchenko, se speculeaza ca in culise se lucreaza la o mutare cat se poate de interesanta.Fostul mare atacant, care are rezultate excelente cu reprezentativa ucraineana, ar urma sa fie numit antrenor la AC Milan , iar "Il Luce" i-ar lua locul pe banca nationalei.Pare insa un scenariu destul de greu de realizat mai ales ca Shevchenko si-ar dori sa joace cu Ucraina la Campionatul European de fotbal, acolo unde vecinii nostri au sanse mari de calificare.In ceea ce il priveste pe Mircea Lucescu, acesta asteapta inca o oferta de a antrena din nou dupa mai bine de jumatate de an de pauza fortata, el fiind demis de la reprezentativa Turciei in luna februarie.Dornic sa se implice din nou in fotbal, "Il Luce" a acceptat chiar propunerea lui Gigi Becali de a merge in vestiarul FCSB inaintea unui meci important, insa a negat apoi categoric posibilitatea de a lucra la vicecampioana Romaniei.M.D.