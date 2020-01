Mircea Lucescu ajuta nationala Romaniei: "Am avut o intalnire cu el"

Ziare.

com

Directorul tehnic al Federatiei, Mihai Stoichita , a dezvaluit ca el si Radoi au avut o intalnire cu "Il Luce", iar acestea le-a dezvaluit o serie de secrete despre reprezentativa Islandei."Saptamana trecuta am avut o intalnire cu el si cu Mirel Radoi in care ne-a desecretizat tot ce stie despre nationala Islandei pe care a intalnit-o ca selectioner al Turciei, urmand sa ne intalnim cu el dupa ce revin din periplu european de observare a jucatorilor pasibili de selectionare, ne intalnim din nou cu domnul Lucescu care a avut amabilitatea de a trimite in Turcia sa-i sa trimita si analizele facute de turci inaintea acelor meciuri ", a spus Mihai Stoichita la Telekomsport.Mircea Lucescu este liber de contract de aproape un an, dupa ce a fost pus pe liber de la nationala Turciei.In aceasta perioada el a mers la multe partide din Romania si i-a ajutat cu sfaturi pe cei de la FCSB sau Rapid Nationala noastra infrunta Islanda in prima mansa a barajului de calificare la Euro 2020. Daca vor trece de nordici, "tricolorii" vor da peste invingatoarea duelului dintre Bulgaria si Ungaria.