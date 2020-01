Anunt surprinzator al lui Mircea Lucescu: "O sa merg la antrenament"

Ziare.

Veteranul tehnician nu a exclus nici posibilitatea de a ocupa o functie oficiala in cadrul gruparii giulestene, acolo unde este dorit insistent de primarul Sectorului 1."Legat de Rapid, daca se intampla sa-mi asum oficial o functie nu e ceva ce trebuie sa se discute in presa... Nu mi-am exprimat oficial parerea. O sa merg la antrenament la Daniel Pancu saptamana asta, oricum sunt mereu pe la meciurile lor", a declarat Mircea Lucescu pentru ProSport Mircea Lucescu este liber de contract de aproape un an, de cand a fost demis de la nationala Turciei.In ultima perioada el a cochetat cu mai multe echipe, primind oferte din Brazilia, de la Santos, dar si din Elvetia, de la Sion.A refuzat sa semneze un contract in mijlocul sezonului si nu este exclus sa mearga la Rapid cel putin pana in vara ca supervizor al antrenorului Daniel Pancu.Giulestenii sunt in Liga 2 si incearca sa forteze promovarea in acest sezon.