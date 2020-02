Anuntul facut de baskanul lui Besiktas, dupa ce turcii au scris ca i-au inchis usa lui Mircea Lucescu

Ziare.

Managerul Erdal Torongullar a precizat ca o decizie nu a fost inca luata si ca Besiktas se mai gandeste daca il va instala pe Lucesc in functia de consultant."Am avut multe discutii cu Lucescu. Are multe cunostinte si experienta. Dar nu pot spune daca va veni sau nu la Besiktas. Nu am luat o decizie in cadrul consiliului de administratie. Trebuie sa vorbim despre contributia lui in detaliu", a afiirmat managerul lui Besiktas pentru postul NTV.Anterior, presa din Turcia a scris ca Lucescu nu va mai ajunge la Besiktas deoarece e considerat prea batran, la cei 74 de ani ai sai.Mircea Lucescu a pregatit ultima oara nationala Turciei, de care s-a despartit in urma cu fix un an.Tehnicianul roman a mai fost la Besiktas in perioada 2002-2004, cand a ocupat functia de antrenor principal.Cu el pe banca, Besiktas a castigat campionatul Turciei in sezonul 2002/2003.C.S.