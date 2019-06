Lovitura neasteptata pentru Mircea Lucescu. Un alt antrenor a fost numit de Besiktas - oficial

Ziare.

In sezonul viitor, Besiktas se va baza pe un alt antrenor , e vorba de fostul "principal" al lui Istanbul Basaksehir, Abdullah Avci, care tocmai a semnat un contract pe 3 ani cu "vulturii negri", echipa unde a jucat si romanul Daniel Pancu."Besiktas nu este un club la care orice antrenor poate ajunge usor. Este un sentiment special privilegiul de a fi antrenor la Besiktas. Mi-am petrecut copilaria pe stadionul Inonu (n.r.: fostul stadion al clubului), spiritul Besiktas este ceva deosebit. Vom face lucruri frumoase prin forta noastra de joc si cu ajutorul suporterilor", a fost reactia noului antrenor al lui Besiktas, pentru site-ul oficial al clubului.Avci are 55 de ani si a preluat formatia Istanbul BB in 2014, o revelatie a ultimilor ani in campionatul din Turcia.Cu el pe banca, Istanbul BB a terminat de doua ori campionatul pe locul 2, in 2017 si 2019, disputand si doua finale de Cupa Turciei, ambele pierdute, in 2011 si 2017.Noul antrenor al lui Besiktas a fost si selectionerul Turciei, intre 2011 si 2013.Ramane de vazut ce decizie va lua Mircea Lucescu dupa aceasta veste, daca isi va gasi un alt club pe care sa il preia din vara.D.A.